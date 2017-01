Nicolas Prattes lamenta por primo que morreu em explosão de lancha em Angra dos Reis

Luto 09/01/2017 | 23h00 Atualizada em

Nicolas Prattes, 19 anos, intérprete de Zac na novela das 19h da Globo, Rock Story, usou o Instagram para lamentar a morte de seu primo Diego Saar Bregolato. O menino foi vítima de explosão da lancha em que estava, em Angra dos Reis (RJ). Na legenda da imagem, o ator escreveu ""Te amarei, sempre".

Em sinal de luto, o ator substituiu a foto de perfil por uma imagem toda preta. Nos comentários, surgiram diversas manifestações de apoio ao ator.

"Força. Deus conforte seu coração e o de sua família", disse uma seguidora. "Sei como é difícil perder alguém que a gente ama muito. Desejo muita força para sua família", solidarizou-se outra. "Com certeza ele já está em um bom lugar. Mais um anjinho no céu. Meus sentimentos", escreveu outra fã.

Te amarei , sempre . Uma foto publicada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes) em Jan 9, 2017 às 4:45 PST

Diego Bregolato morreu no sábado. Conforme o portal Ego, ele foi arremessado de uma lancha que explodiu em Angra dos Reis, no litoral fluminense, e sofreu ferimentos graves e queimaduras de terceiro grau. O jovem chegou a ser levado ao Hospital Municipal Pedro II, na capital do estado, mas não resistiu.

Em nota, a 166ª Delegacia de Polícia informou que um procedimento para apurar as circunstâncias da investigação foi instaurado.

"O registro do fato foi de explosão culposa (quando não há intenção de matar) e o laudo pericial determinará a extensão do risco. Não há novas informações passíveis de divulgação no momento, até que os procedimentos de polícia judiciária possam ser concluídos. Diligências estão em andamento com o fim de esclarecer o caso".

