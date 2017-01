Nova série da Netflix e outras atrações para ver na TV neste final de semana

Fíndi no sofá 13/01/2017 | 11h15 Atualizada em

Desventuras em Série



Neil Patrick Harris (o Barney de How I Met Your Mother) é o protagonista desta série dramática, baseada nos livros de Lemony Snicket (pseudônimo do escritor americano Daniel Handler).

A história é sobre os irmãos órfãos Violet (Malina Weissman), Klaus (Louis Hyne) e Sunny (Presley Smith), e seu guardião, Conde Olaf (Harris, na foto), que tenta a todo custo roubar a herança. Netflix, a partir desta sexta-feira, dia 13.





Maratona Magnífica 70



Foto: HBO / Divulgação

O HBO Signature faz uma maratona com todos os dez episódios da segunda temporada desta produção nacional criada por Claudio Torres, Renato Fagundes e Leandro Assis.

A história retrata o universo dos filmes da Boca do Lixo, polo de cinema paulistano responsável por produzir boa parte dos filmes nacionais entre as décadas de 1960 e 1980. No elenco, Marcos Winter (foto) e Simone Spoladore. HBO Signature, sábado, 15h.





Mercado de Porto Alegre na telinha



Foto: TV Brasil / Divulgação

No segundo episódio da série Mercados, a apresentadora Geovanna Tominaga faz um passeio pelo Mercado Central de Porto Alegre. No programa, ela conta a história do empório e conversa com quem trabalha no local. Geovanna é ciceroneada pela jornalista Bete Duarte.

A apresentadora também entrevista a nacionalmente conhecida chef gaúcha Carla Pernambuco, que fala de reminiscências gastronômicas e das delícias da culinária do Rio Grande do Sul. Já ete Duarte faz um tour pelo Mercado Central ao lado de Geovanna, mostrando curiosidades do entreposto comercial. Produtos regionais do Sul do país, como os diversos sabores da erva mate, os doces de Pelotas, o bacalhau e o charque são destaques deste episódio. TV Brasil, sábado, 15h30min.





Novo quadro no Caldeirão do Huck



Foto: Maurício Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Neste sábado, o Caldeirão do Huck estreia o quadro "Revira Viral", cuja proposta é reproduzir virais icônicos da internet com artistas. No primeiro episódio, o público acompanha a mais nova versão de um vídeo que marcou época e fez os internautas suspirarem de fofura pelo menininho que chorava a morte de uma formiguinha, causada pelo irmão gêmeo. E, para reviver os papéis dos gêmeos, Luciano Huck convida os irmãos Minotauro e Minotouro. RBS TV, sábado, 15h35min.





The Librarians - estreia da terceira temporada



Foto: Universal Channel / Divulgação

Nesta série,um grupo de bibliotecários integram uma organização secreta escondida da Biblioteca Pública Metropolitana de Nova York. A missão deles é proteger o mundo de ameaças sobrenaturais, enfrentar vilões e buscar artefatos como o Cálice de Judas e a Arca da Aliança, por exemplo.

O primeiro episódio mostra o retorno de um dos inimigos mais temidos dos bibliotecários: Apep, deus egípcio do caos, que invade o corpo de humanos passando a controlá-los para disseminar a discórdia. Apep tem um plano sombrio para levar o mundo ao completo caos e cabe a Flynn (Noah Wyle) e sua equipe encontrarem o vilão para impedir que seus planos malignos se realizem. Universal, sábado, 16h30min.