Novela de Walcyr Carrasco terá uma personagem com  nanismo

Noveleiros 20/01/2017 | 11h41 Atualizada em

A diversidade é a palavra-chave das novelas em 2017. Em abril, estreia A Força do Querer, trama de Gloria Perez que terá uma personagem transexual. A autora promete abordar o assunto de forma transparente e sem preconceitos.

E no segundo semestre, quem volta ao horário nobre é Walcyr Carrasco. Uma das personagens será portadora de nanismo, assunto que será abordado pela primeira vez na teledramaturgia. Segundo o colunista Daniel Castro, a atriz será escolhida nos próximos meses por meio de testes.

A jovem anã da história se apaixonará por um rapaz de estatura normal e, como já se pode imaginar, o casal sofrerá muito preconceito por parte das famílias e da sociedade. A mãe da moça será interpretada por ninguém menos do que Marieta Severo.

Um elenco de respeito começa a ser formado para a nova trama. Além de Marieta, estão cotados os nomes de Gloria Pires, Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine, Eliane Giardini, Cauã Reymond, Bianca Bin, Sérgio Guizé, Nathalia Dill, Lima Duarte, Nathalia Timberg e Juca de Oliveira.

A abordagem de diversos tipos de deficiência já esteve presente em outras tramas de Walcyr Carrasco. Em Amor à Vida (2013), ele contou o drama da autista Linda, brilhantemente interpretada por Bruna Linzmeyer.

Foto: Alex Carvalho / TV Globo

Na novela Caras & Bocas, Danieli Haloten, cega na vida real, mostrou as dificuldades de uma pessoa cega como a personagem Anita.

Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

Vencedor do Emmy Internacional por Verdades Secretas, Walcyr Carrasco foi sucesso de audiência no ano passado com Êta Mundo Bom, no horário das 18h. De volta ao horário nobre, ele promete dar o que falar mais uma vez.