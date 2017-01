Nudez de Juliana Paes em "Dois Irmãos" movimenta o público nas redes sociais

Bombando na web 11/01/2017 | 10h15 Atualizada em

O que dizer de Dois Irmãos, essa minissérie que mal começou e já amo? O primeiro capítulo foi lindo, a fotografia belíssima que logo de cara encanta o público só poderia ter o dedo de Luiz Fernando Carvalho. O elenco está incrível, a história é impactante, mas no segundo capítulo o que chamou a atenção mesmo foi a nudez de Juliana Paes.

Foto: TV Globo / Reprodução

Sim, estava faltando ousadia, tradicional no horário. Juliana Paes está intensa e deslumbrante como Zana, a mãe dos gêmeos protagonistas. A dobradinha com Antonio Calloni não poderia ser mais acertada e ontem, na exibição do segundo capítulo, os dois fizeram valer cada minuto da minissérie.

Foto: TV Globo / Reprodução

Durante uma briga do casal Zana e Halim, Ju Paes mostrou bastante seu belo corpo. A cena, como já era de se esperar, repercutiu nas redes sociais. Só elogios para a atuação e a exuberância da atriz:

@julianapaes impecável como todos os personagens que você interpreta. — KingEagle ALeiDoAmor (@Olokotwitteiro) January 11, 2017

ô Juliana Paes, como vc quer q eu n fique apaixonada diante de vc?

melhor atriz eveeer

melhor dramaticidade eveeer — Becão ¿¿ ¿¿ (@BeckyKedavra) January 11, 2017