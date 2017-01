O amor está no ar: BBB 17 já tem três casais formados

Espiadinha 26/01/2017 | 10h37 Atualizada em

Não foi bem uma festança, apenas uma confraternização entre os brothers na noite de quarta-feira. Mas o clima era de azaração e, é claro, muita pegação. Nada menos do que três casais se formaram na casa.

Os gêmeos Antônio e Manoel se deram bem. O primeiro beijaço dessa edição foi entre Antônio e Mayara. Apesar do clima de romance, o rapaz confessou estar triste, já que pode ter que sair da casa caso o público escolha o outro gêmeo.

E por falar em Manoel, ele também saiu do zero a zero. A eleita foi Vivian, com quem a pegação continuou mais tarde, debaixo do edredom.

Entre as gêmeas, quem saiu na frente foi Mayla, que tascou vários beijos em Luiz Felipe.

É muito beijo pra uma só noite, minha gente! E ainda estamos na primeira semana...

