Oito mitos sobre o desempenho sexual masculino que você deve esquecer

Na coluna de hoje, vamos falar sobre o peso que a sociedade coloca nos ombros dos homens em relação ao seu desempenho sexual.



O comportamento sexual masculino pode ser negativamente afetado por mitos ou falsas ideias. Muitas delas chegam a ser ridículas, como a de que o homem não tem nenhum defeito na área sexual ou que é um eterno atleta, capaz de saciar sempre e de todas as formas qualquer mulher durante toda a sua vida!



Por causa disso, muita infelicidade cai sobre eles como problemas, inadequações e disfunções sexuais.E o que dizer dos mitos sobre o pênis? Quanto maior, melhor, sem ereção não há sexo, homens transam a qualquer momento que queiram...



São inúmeras as afirmações sem propósito nem qualquer tipo de constatação científica. Veja as principais:



/// O verdadeiro homem não pode mostrar seus sentimentos.



/// Envelhecendo, você perde o interesse no sexo e não conseguirá mais transar.



/// Sexo deve ser natural, não é preciso aprender.



/// Homens são responsáveis pelo que acontece no sexo.



/// Durante o sexo, o macho é responsável pela excitação e pelo orgasmo da parceira.



/// Homem tem que conseguir fazer sexo várias vezes na mesma noite.



/// Ele tem que saber o cama sutra e executar a maioria daquelas posições sexuais para ser bom de cama.



/// O homem espera ser bom o bastante para levar sua parceira ao orgasmo antes que ele ejacule.



Enfim, na verdade, o homem bom de cama é aquele que divide a responsabilidade, na relação sexual, com a sua parceira. É aquele que não dá orgasmo a ela mas tem orgasmo com ela.



Por isso, homens e mulheres, não cobrem deles o que é de responsabilidade do casal.



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br