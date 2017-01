Os artistas e os programas de TV que vão bombar em 2017

Apostas 14/01/2017 | 12h00 Atualizada em

Todo início de ano é assim: a telinha se enche de novidades, e todo mundo quer saber o que vai bombar, o que vai agradar ao público e quais assuntos vão preencher as rodas de conversa pelo Brasil inteiro.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



Na televisão e na música, não é diferente. Tentando adiantar o que vai estar na boca do povo em 2017, Retratos da Fama não foge da raia e faz as suas apostas. Da nova novela da Gloria Perez a talentos promissores, fique ligado porque você vai ouvir falar deles!





Grande estreia, futuro brilhante



Foto: Maurício Fidalgo / TV Globo

Se ver Cauã Reymond atuar já é um deleite, imagina uma espécie de clone então... O estreante Matheus Abreu, que divide com o galã os gêmeos Omar e Yaqub na minissérie Dois Irmãos, não é parecido apenas fisicamente com o veterano ator. No talento e carisma também. Tanto que o diretor da trama, Luiz Fernando Carvalho, se derreteu em elogios para o rapaz, que está interpretando dois papeis logo na sua estreia e promete novas aparições para 2017.



– O Matheus vai virar uma carniça do mercado, porque é excepcional. É um jovem ator com uma qualidade de transformação incrível, sensibilidade, sex appeal, beleza e verdade cênica, fora do eixo Rio/São Paulo – reforça o diretor, conhecido por investir em novos rostos, ao jornal Extra.



Mineiro de Ouro Branco, Matheus, de 19 anos, cursa faculdade de Artes Cênicas. Com dois filmes no currículo, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho e O Segredo dos Diamantes, ele admite que estrear na tevê em dose dupla foi uma árdua missão. Prazerosa também:



– Principalmente na hora de trocar de personagem, de roupa, de sentimentos... Eu tenho um senso crítico meio cruel comigo, sempre acho que dá pra melhorar, mas gostei muito!



Promessa na Globo, o ator fala sobre fama no melhor estilo mineiro "come quieto":



– Estou me preparando, mas não estou pronto ainda.





Com tudo o que tem direito



Foto: Agência Globo / Agência Globo

Explode Coração (1995), Hilda Furacão (1998), O Clone (2001), América (2005). O que todas estas obras da teledramaturgia tem em comum? Todas foram grandes sucessos na televisão. E todas foram escritas por Gloria Perez. Agora, cinco anos depois de sua novela mais recente - Salve Jorge (2012) -, a autora volta com A Força do Querer.



Apenas por ser escrita por Gloria, a trama, que deve substituir A Lei do Amor no horário nobre, já merece a atenção dos noveleiros de plantão. E ainda tem muito mais. Como é comum a todos os seus trabalhos, a autora vai falar de diversidade, de tolerância, das dificuldades de compreender e aceitar o que é diferente de nós.



Tudo isso será visto na história de Joyce (Maria Fernanda Cândido). Uma mulher que cultua tudo o que diz respeito à beleza e ao feminino e criou a filha Ivana (Carol Duarte) para vê-la como uma extensão de si própria.



Joyce vai viver seus maiores conflitos e dificuldades quando a menina se revelar transsexual masculino. Ivana quer resgatar sua identidade: é um homem que nasceu num corpo de mulher.

Foto: Extra / Extra

Sexualidade em discussão



O assunto também vai ser discutido através de Nonato, personagem do estreante Silvero Pereira, que promete causar. O rapaz vai viver um nordestino que deseja ser ator. No meio da saga, no entanto, sua sexualidade vai passar por uma transformação: ele se descobrirá travesti.



– Acredito que com esse trabalho eu possa, mais uma vez, abrir as portas para a discussão sobre esses universos – aposta o cearense de 34 anos, que falou ao jornal Extra.



Musas e galãs do babado

Caso você ainda não esteja convencido, confira a lista de outros personagens da trama, que conta com um elenco lindo e de peso:



/// Bibi (Juliana Paes) _ Casada com Rubinho (Emilio Dantas), ela é do tipo que ama demais. Em um certo momento, o casal passa por dificuldades financeiras, mas ela faz de tudo para manter o casamento.



/// Ritinha (Isis Valverde) _ Noiva de Zeca (Marco Pigossi), ela adora sentir o fascínio que exerce sobre os homens, assim como as sereias. Ritinha curte seduzir, conquistar.



/// Zeca (Marco Pigossi) _ Perdidamente apaixonado por sua noiva, ele se muda do Pará para Niterói para recomeçar sua vida ao saber do envolvimento dela com outro homem. Lá, ele conhece Jeiza.



/// Jeiza (Paolla Oliveira) _ Policial, trabalha no Batalhão de Ações com Cães e sonha em se tornar lutadora de MMA. Jeiza quer conquistar os ringues e mostrar que mulher pode fazer o que quiser.



Leia também:

FOTO: Isis Valverde aparece vestida de sereia para a próxima novela das 21h

Acompanhe as novidades das tramas da Globo no Noveleiros





Aposta alta



Foto: Leo Franco / AgNews

Entre abril de 2015 e fevereiro de 2016, Monica Iozzi tomou conta da bancada do Vídeo Show e deu a sua cara a um programa que está no ar desde 1983. Conseguir essa façanha não é para qualquer um! No auge do sucesso como apresentadora, porém, ela resolveu deixar o posto. A justificativa? Sua prioridade era apostar na carreira de atriz, e Monica pretendia se preparar com afinco para quando uma oportunidade surgisse.



Mais de um ano depois, o público vai ter a oportunidade de decidir se valeu a pena ou não, quando Monica estrear como a protagonista de Vade Retro, série de 12 episódios prevista para abril deste ano, na TV Globo. Ela será a advogada Celeste, que trabalha para o diabólico Abel, vivido pelo veterano Tony Ramos. Aprovando ou não, você provavelmente vai querer assistir!





Sertanejo na veia



Foto: Divulgação / Divulgação

A música sertaneja está com tudo, e não é de hoje. A cada dia, surgem novas promessas do gênero no Brasil. Mas uma dupla está roubando a cena e promete ainda mais agito para 2017: Pedro Paulo & Alex, conhecidos como PPA.



Eles estão na estrada desde 2010, e gravaram seu primeiro disco em 2011. No final do ano passado, lançaram seu primeiro trabalho de estúdio, batizado de Diferente Como Sempre. Mas o hit que está nas paradas atualmente é Fama do PPA, cujo clipe alcançou 5 milhões de visualizações no Youtube.



– Estamos muito felizes por tudo o que vem acontecendo, nós que saímos de Umuarama, no Paraná, e hoje somos tão bem recebidos pelo Brasil inteiro, esperamos continuar cantando e animando nossos fãs. Aliás, eles são os responsáveis pela realização deste nosso sonho. Temos muitos projetos e surpresas para 2017, que, certamente, será um ano marcante para nós – diz Pedro Paulo, em um papo por e-mail com Retratos da Fama.



Em Porto Alegre, segundo a empresa de monitoramento Crowley, a canção foi a sétima mais tocada nas rádios na primeira semana de janeiro, na frente de nomes já consagrados, como Marília Mendonça, Zé Neto & Cristiano e Jorge & Mateus. Alguma dúvida de que os paranaenses vão bombar em 2017?