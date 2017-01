Patrícia Poeta fala sobre trauma que a fez desistir de ter mais filhos

Lembrança ruim 30/01/2017 | 20h25 Atualizada em

Aos 40 anos, a jornalista Patrícia Poeta lamenta ser mãe apenas de Felipe, 14, fruto do casamento com o diretor da Central Globo de Produções, Amauri Soares, 50. A explicação surgiu em entrevista à revista Marie Claire, da qual será capa em fevereiro. À publicação, Poeta contou que o parto do menino foi "horroroso".



— Um dos dias mais terríveis da minha vida — disse.

Quando Felipe nasceu, os pais estavam em Nova Iorque, nos Estados Unidos, época em que os pais trabalhavam na sucursal norte-americana da Globo.

— Meu obstetra me forçou a esperar até a 42ª semana para o parto, fiquei esgotada. Passei 14 horas com contrações fortíssimas, até que ele optou pela cesárea. Houve um momento no qual senti algo estranho no coração e temi pelo pior — revelou.

A jornalista, que afirma ser "mãezona para mais de um", não teve coragem de engravidar novamente.

— Rolou um bloqueio meio inconsciente. Sempre que a ideia de engravidar voltava, aparecia uma oportunidade no trabalho e aí adiava os planos. Os anos foram passando e a vontade de ter outro filho, idem — explicou.



