Paula Fernandes é apontada como namorada de Kiko, do KLB, mas assessorias negam

Pelo jeito, o 2017 de Paula Fernandes anda movimentado. A sertaneja, que terminou o noivado com o dentista Henrique do Valle, em novembro de 2016, foi apontada como affaire do ator Renato Góes, que atuou na primeira fase de Velho Chico. Como a movimentação anda rápida, a novidade mais recente, de acordo com a revista Quem, é que ela estaria namorando Kiko, do KLB.



Segundo fontes da revista, os dois são muito amigos e o namoro teria começado em dezembro, após o cantor voltar de uma viagem da Disney, que ele tinha feito com a então namorada Francine Pantaleão. Desde então eles não se desgrudam mais. A revista ainda informou que o mais novo casal tem trocado likes no Instagram. Há duas semanas, o cantor compartilhou em sua rede social uma foto montado em um cavalo, o mesmo em que a cantora posou junto em seu Instagram em um post anterior, com mesma localização, o Haras Três Rios, em Itatiba, no estado de São Paulo.





Foto: Reprodução / Instagram

Logo em seguida, Kiko colocou um fim no relacionamento com Francine, que apagou todas as fotos com ele das redes sociais. A paixão começou teria começado, ainda de acordo com a revista, quando ele foi o ombro amigo na hora difícil para a musa sertaneja, logo após o término de Paula e Henrique. Para a revista Quem, as assessorias de imprensa dos dois cantores negaram a relação.



