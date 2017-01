Por que exercício físico melhora sua performance sexual

Falando de Sexo 17/01/2017 | 20h02 Atualizada em





Sempre que posso, leio a coluna, que me agrada muito e é de grande validade. Eu não andava bem de saúde.Quando ia fazer sexo, ficava ofegante, muito cansado e, às vezes, a coisa acabava "caindo".



Depois de alguns exames, o médico disse que tenho uma vida sedentária e indicou fazer atividade física, pois até a vida sexual vai melhorar com isto. Será?

Este caminho que você está construindo, caro leitor, é o mais indicado para uma vida sexual de longa duração e com saúde. O exercício da sexualidade passa, obrigatoriamente, pelo corpo.



A chave para uma vida sexual satisfatória implica desenvolvimento da consciência corporal — despertada, muitas vezes, pela prática de atividade física. Segundo estudos, além da prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade, o exercício regular ajuda a melhorar o desempenho na cama e eleva a autoestima, baixando o estresse e a ansiedade.



Com isso, ficamos mais predispostos para estes momentos de intimidade e com grande eficiência cardiovascular, pulmonar e circulatória, permitindo que o corpo transporte mais oxigênio e proporcione resistência para suas atividades sexuais. Além de dar qualidade às noites de sono, malhar traz benefícios que vão muito além de pernas bem torneadas ou um bumbum definido.



Movimentar-se estimula a saúde mental, tão importante para encararmos com serenidade qualquer problema na cama ou fora dela. Além disso, libera endorfina, substância que age como analgésico natural e afeta as nossas emoções, causando aquela sensação tão gostosa de bem-estar.



