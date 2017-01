QUIZ: você sabe de qual edição do "BBB" participaram estes brothers?

Televisão 02/01/2017 | 11h02 Atualizada em

A 17ª edição do Big brother Brasil está próxima: o reality começa, na TV Globo, no dia 23 de janeiro. Se a tradição se confirmar, alguns dias antes desta data o público vai conhecer o time de brothers e sisters que vai ficar confinado na casa mais vigiada do Brasil.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



Enquanto isso não acontece, os fãs do reality podem aquecer as turbinas e responder ao teste: você sabe de qual edição participou cada brother abaixo? Confira o quis e fique ligado na cobertura do BBB17!