Representante do Brasil no Miss Universo 2017, Raissa Santana recebe apoio de famosos nas redes sociais

29/01/2017

Se depender da torcida, Raissa Santana, vencedora do Miss Brasil 2016, tem tudo para ser campeã do Miss Universo 2017, que acontece neste domingo em Manila, nas Filipinas. A modelo de 21 anos que representou o Paraná no concurso brasileiro, está recebendo o apoio de várias celebridades nas redes sociais.



O Miss Universo será transmitido ao vivo a partir das 22h na Band e canal TNT.



A atriz Giovanna Ewbank não apenas declarou sua torcida para Raissa, como chamou os seguidores para votarem nela.

Taís Araújo também compartilhou um clique da Miss Brasil no Instagram e incentivou os fãs a apoiarem Raissa.

Amanhã rola o Miss Universo e nossa torcida está toda com ela, Raissa Santana! Esse ano você pode votar na sua favorita para estar no TOP 12 da competição. Para isso, use as suas redes com as tags #MissUniverse #Brazil. Cada voto vale muito! Uma foto publicada por Tais Araújo (@taisdeverdade) em Jan 28, 2017 às 5:32 PST

Outros famosos como Hugo Gloss e a blogueira Rayza Nicácio estão fazendo campanha para Raissa. Também vencedoras do Miss Brasil em anos anteriores, Marthinha Brandt, que ganhou em 2015 e passou a coroa para Raissa, Gabriela Markus, campeã em 2012 e Natália Guimarães, que além de ganhar em 2007, foi vice Miss Universo no mesmo ano, demonstraram seu apoio para a atual candidata.

Faltam 10 dias para o #missuniverse e meu peito se enche de orgulho dia a dia. Força Raissa, estamos com você! ¿¿¿¿¿¿¿¿ Quero todos acompanhando e torcendo pela Raissa no dia 29. Você pode acompanhar pela tela da Band, ao vivo! ¿¿ Uma foto publicada por Marthina Brandt (@marthinabrandt) em Jan 19, 2017 às 1:19 PST

Raissa é a segunda negra na história a vencer o maior concurso de beleza do Brasil. A outra mulher negra a ganhar o Miss Brasil foi Deise Nunes, em 1986. Os fãs da modelo também podem votar, basta acessar um dos canais do Miss Universo ou usar as tags #missuniverse #brazil #askmissuniversebrazil e #raissasantana no Twitter.