Resumos da semana: 09 a 16 de janeiro

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo esta semana.



*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 09 de janeiro



Ricardo fica constrangido com os comentários de Joana. Damiana tenta descobrir o que Toninho fez contra Joana e deixa o hostel magoada com o neto. Damiana e Sula chegam à casa de Tânia. Toninho pensa no tempo em que vivia com Joana no Ceará. Martinha destrata Jabá e Lucas. Juliana e Manuela não gostam das ofensas que Bárbara faz a Joana. Martinha pede para Jéssica acompanhá-la na ultrassonografia. Arthur reclama da malhação para Dodô, mas muda de opinião quando Belinha chega. Gabriel tira satisfações com Bárbara. Joana apresenta Damiana e Sula para todos na academia. Giovane repreende Gabriel e Irene por serem preconceituosos. Juliana descobre que Martinha está gravida. Joana encontra Damiana na sala de Ricardo.



Terça-feira - 10 de janeiro

Jéssica desconfia de que Júnior também possa ser o pai do filho que Martinha espera. Irene é rude com Joana na frente de Damiana. Ricardo repreende Bárbara, Clara e Vera por promoverem fofocas na academia. Juliana questiona Jabá sobre a paternidade do filho que Martinha espera. Alisson ignora os comentários de Arthur. Tânia repreende Toninho ao vê-lo chegar à academia. Belloto se incomoda com a sequência de exercícios que Alisson passa para Arthur. Clara se insinua para Rômulo. Toninho faz uma revelação a todos na academia. Jéssica e Martinha se emocionam na ultrassonografia. Joana e Bárbara se confrontam. Jabá e Lucas se perguntam sobre a paternidade do bebê de Martinha. Ricardo flagra Bárbara e Joana discutindo.



Quarta-feira - 11 de janeiro

Bárbara mente para Ricardo. Jabá se empenha para descobrir quem é o pai do filho de Martinha. Ricardo decide deixar Joana responsável pela academia por alguns dias enquanto viaja. Tânia lamenta não poder ajudar Joana e tenta adiar a viagem. Giovane se despede de Joana. Belloto critica Alisson. Martinha ameaça se afastar de Juliana. Jabá e Lucas contam para Júnior que Martinha está grávida. Ricardo apresenta seu sócio, Mauro, para Joana. Damiana e Toninho voltam para o Ceará. Clara prende Rômulo em seu quarto. Júnior ajuda Léo, filho de Mauro. Arthur passa mal no colégio e Belloto o repreende. Stella, esposa de Mauro, se surpreende ao saber que Joana é filha de Ricardo.



Quinta-feira - 12 de janeiro

Mauro orienta Stella a procurar Joana para o que precisar. Joana se apresenta para Léo. Arthur espalha para o colégio que Martinha está grávida. Tânia fica tranquila com o apoio de Jéssica, Belloto, Nanda e Jorjão a Joana. Martinha é expulsa de casa. Fábio implica com Luiza. Martinha afirma que seu filho não terá pai. Júnior convida Léo para jogar vôlei. Belloto reclama de Alisson para Joana. Léo tenta falar com Stella. Alisson enfrenta Joana. Stella vê Júnior ajudar Léo a jogar vôlei e afirma que irá tirá-lo a academia. Alisson agride Belloto e Joana interpela os dois.



Sexta-feira - 13 de janeiro

Joana suspende Alisson. Stella reclama de Júnior para Joana e pede para a moça tomar conta de Léo. Alisson fala mal de Joana para Clara e Vera. Alisson incentiva Arthur e Belinha a fazer um abaixo-assinado. Martinha conta para Nanda quem é o pai do filho que está esperando. Belloto se oferece para cuidar de Léo. Jéssica pede para conversar com Jabá, Lucas e Júnior. Júnior leva Léo para falar com uma fisioterapeuta e Stella fica indignada. Belloto descobre que Arthur mentiu para ele. Stella exige que Júnior seja demitido. Jéssica dá um ultimato em Júnior, Jabá e Lucas. Stella faz um comentário preconceituoso contra Joana.

*** SOL NASCENTE ***

Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 09 de janeiro



Alice acredita nas provas mostradas por Damasceno e Cesar comemora. Mario e Wagner ajudam Maria e Lindalva a saírem de casa. A casa de Wagner é invadida. Mario e Wagner são perseguidos por João Amaro e seus capangas. Wagner confessa a Mario que Cesar foi o mandante da explosão nas traineiras. Mario e Wagner são capturados. Carolina afirma que se vingará de Cesar. Vittorio leva Loretta ao cartório. Paula sugere que Elisa e Dora se associem e abram uma empresa. Alice ajuda Tanaka a escolher sua roupa para o baile no Rota 64. Loretta afirma a Vittorio que não sairá da casa dos De Angeli. Alice vai com Damasceno, Cesar e Patrick falar com o delegado Mesquita. Sinhá volta para Arraial do Sol Nascente.



Terça-feira - 10 de janeiro



Carolina observa o olhar apaixonado de Cesar para Alice. Peppino não deixa Loretta dançar com Vittorio. Ralf sugere que Alice faça uma surpresa para Mario. Sinhá reclama da atuação de Cesar em seu plano contra Tanaka. Argemiro tortura Mario. Vittorio critica o comportamento de Lenita com Flavinha. Milena reclama de Loretta para Ralf. Tanaka pede Mocinha em namoro. Dora confraterniza com Yumi e Tiago. César ordena que João Amaro elimine Mario. Mocinha sugere que Cesar consiga outro cliente da Arraial Pescados para a lavagem de dinheiro. Carolina ouve Cesar ameaçar Sirlene e teme por sua filha. Argemiro chega para cumprir a ordem de Cesar.



Quarta-feira - 11 de janeiro



Mario tenta fugir de Argemiro. Loretta dá o número do telefone da filha para Mariano e Ralf se irrita. César descobre que Sócrates pediu demissão do banco e entra em pânico. Renata explica para Alice como será o processo para o recebimento da indenização da seguradora. Louzada manda seus homens resgatarem Mario na praia. Cesar acerta com Moreira um novo esquema de desvio de dinheiro da Arraial Pescados. O delegado Mesquita avisa Alice sobre a prisão do japonês mafioso de São Paulo. Mariano chega ao estúdio de Ralf à procura de Milena. Cesar e Sinhá ficam satisfeitos com as fotos de Mario que recebem de João Amaro. Alice não consegue falar com Mario. Mario surge na praia, desacordado.



Quinta-feira - 12 de janeiro

Neide encontra Mario e o leva para o posto médico. Carolina guarda seu dinheiro em um cofre no banco e deixa um bilhete para Alice. Ralf expulsa Mariano de seu estúdio. Sinhá manda Cesar terminar o namoro com Paula. João Amaro é preso. Alice fala com Chica sobre Mario. Loretta exige que Nanda se afaste de Peppino. Chica tem uma visão de Alice, mas não revela à amiga. Os policiais procuram por Mario na praia. Flavinha confidencia para Lenita como foi beijar Hideo. Louzada e Argemiro desconfiam de que Alice seja a chefe da organização de lavagem de dinheiro. Cesar termina com Paula. Neide chega ao posto com Mario. Ralf avisa a Alice sobre o sumiço de Mario.



Sexta-feira - 13 de janeiro

Alice decide ir para a Bahia com Ralf. Os policiais procuram por Mario no posto médico. Sirlene não consegue terminar com Felipe. Alice e Ralf contam para Lenita e Vittorio sobre o sumiço de Mario. João Amaro acusa Alice de ser a chefe do esquema de lavagem de dinheiro da Arraial Pescados. Milena encontra alguns diários de Loretta. Alice se irrita com a tentativa de sedução de Cesar e antecipa a viagem do ex-noivo à Europa. Mario se recupera e vai com Neide para casa. Alice acerta com Tanaka sua substituição na empresa. Cesar decide se vingar de Alice. João Amaro é libertado. Alice, Ralf e Damasceno chegam ao motoclube na Bahia. Tanaka assume a presidência da Arraial Pescados, deixando Cesar surpreso.



Sábado - 14 de janeiro



Cesar se contém quando Tanaka fala mal de seu pai. Nanda termina o namoro com Peppino. Vittorio conta para Milena sobre o sumiço de Mário. Sinhá alerta a irmã para não se envolver com Tanaka. Alice, Ralf, Damasceno, Tato e os policiais procuram Mario. Chica se sente mal na casa de Tanaka. Sinhá se anima com o cassino. Neide avisa à polícia que Mario está em sua casa. João Amaro revela a Sinhá e Cesar que acusou Alice de ser a chefe da organização criminosa. Lenita e Vittorio decidem procurar Chica. Neide e Luzia se preocupam com o estado de Mario. Alice se desespera ao ouvir a equipe de busca deduzir que Mario se atirou do penhasco.







*** ROCK STORY ***

Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 09 de janeiro



Diana termina o noivado com Léo. Néia ameaça Yasmin para que ela não revele sobre a armação com Stefany. JF diz a Marisa que Nicolau perdeu o interesse por ela. Bianca ajuda Eva a se recuperar da morte de Joel. Léo oferece dinheiro a Stefany para contar a verdade a Diana. Léo e Diana se reconciliam. Lázaro e Néia retomam o plano do sequestro. Diana critica Laila. Chiara fica com febre e Diana impede a filha de ir ao show do pai. Alex, William e Romildo decidem ir ao show de Gui sem saber que ele é o namorado de Júlia. Laila desconfia de Lázaro e grava sua conversa com ele, recusando a proposta do empresário. Gui e a banda 4.4 são muito aplaudidos no show. Alex vê Júlia beijando Gui.



Terça-feira - 10 de janeiro



Gordo parabeniza Gui pelo trabalho com a banda 4.4. Zac critica JF por corresponder ao assédio das fãs. Marisa fica furiosa com o fora que leva de Nicolau. Gui avisa a Júlia que reservou um quarto de hotel para eles ficarem juntos. Laila mostra a Gordo a gravação da conversa que teve com Lázaro. Gordo e Laila deduzem que foi Diana quem armou com Lázaro contra ela. Yasmin comenta com Natália que tirou nota baixa na prova de Matemática. Lázaro avisa a Diana que Gordo está desconfiado do plano que ela armou para afastá-lo de Laila. Chiara pede a Júlia para voltar a lhe dar aulas de balé sem que Diana saiba. Chiara insiste em morar com Gui. Ramon mostra a Néia o lugar que ela ficará escondida durante o falso sequestro. Yasmin avisa a todos que Néia foi sequestrada.



Quarta-feira - 11 de janeiro



Léo e Yasmin se desesperam ao saber do sequestro da mãe. Diana desconfia do sequestro e supõe que Néia possa estar mentindo. Léo avisa aos convidados que o casamento está cancelado, e Néia comemora. Ramon liga para Léo pedindo resgate. Ramon rasga o vestido de Néia e a deixa no meio da rua. Néia não repara que esqueceu na casa de Ramon o anel que Léo lhe deu. Alex ameaça Júlia, que é defendida por Nelson. Com medo das retaliações de Alex, Júlia teme pela segurança de Gui. Lorena avisa a Alex que, se ele voltar a importunar Júlia, ela acabará com ele. Daniel entrega para Gui o endereço da irmã de Alex. Néia pede carona na estrada e acaba entrando em um carro de bandidos. Gui se surpreende ao constatar que Marisa é irmã de Alex e avisa à moça que quer falar com o bandido.



Quinta-feira - 12 de janeiro



Alex se esconde enquanto Marisa fala com Gui. Marisa exige explicações de Alex. Os bandidos forçam Néia a pegar dinheiro no caixa eletrônico. Néia consegue ligar para Léo. Néia se apavora quando Diana entra em sua casa com dois policiais para investigar o sequestro. Nicolau se oferece para pagar o medicamento de Caio. Gilda vê Caio passar mal na rua e deduz que o amigo de Nicolau usa drogas. Chiara aceita ir para a casa de Léo e Diana. Nanda conta a Syl que Jorginho está no Rio de Janeiro. Laila se prepara para a gravação de seu DVD. Augusto procura Lázaro para falar sobre a 4.4, acreditando que ele seja o empresário da banda. Lázaro pede a Ramon que descubra tudo sobre a banda de Zac. Eva descobre que Joel tem uma filha em Portugal. Laila recebe uma ligação e fica abalada. Lázaro demonstra interesse na banda de Zac. Júlia conta a Gui que está grávida.



Sexta-feira - 13 de janeiro



Gui comemora a notícia da gravidez de Júlia. Lázaro conta a Ramon que boicotará a banda 4.4. Os policiais mostram para Néia, Diana e Léo o vídeo da câmera de segurança do caixa eletrônico. Néia avisa a Lázaro que está preocupada com a investigação. Daniel anuncia a Eva que a filha de Joel é sua herdeira legítima. Jorginho insiste para Laila sair com ele. Yasmin pede que Zac continue lhe dando aulas. Gilda pede para o filho mostrar o embrulho que ele deu para Caio, desconfiando que se trata de drogas. Caio revela a Gilda que tem câncer. Gordo lamenta a demora de Laila. Ramon leva Marisa para a casa de Lázaro. Alex aborda Júlia, e Chiara pergunta por que o bandido a chamou de Júlia. Diana avisa à juíza que não assinará o divórcio. Alex pede dinheiro para Júlia e ameaça maltratar Chiara.



Sábado - 14 de janeiro



Júlia implora para Alex não se aproximar de Chiara. Júlia conta a Edith sobre a chantagem de Alex. Romildo tira uma foto de Chiara e manda para Alex. Lázaro expulsa Ramon e Marisa de sua casa. Nicolau se preocupa quando Gilda e Haroldo informam que marcarão uma consulta médica para ele. Zac diz a Tom que aceitará dar aulas para Yasmin a fim de ajudar a mãe financeiramente. Nanda confirma para Gordo que Jorginho está no Brasil. Laila pede a Jorginho para não procurá-la. Léo fica abalado ao descobrir que Diana não assinou o divórcio. Edith diz a Nelson que acredita que Júlia será presa. Júlia manda uma mensagem para Lorena, dizendo que irá se entregar. Gordo pergunta a Laila se ela se encontrou com Jorginho. Gui chega no momento em que Júlia inicia seu depoimento.



*** A LEI DO AMOR ***

Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 09 de janeiro



Beth registra o encontro de Magnólia e Ciro. Tião acredita ter descoberto um segredo de Pedro. Beth ameaça Magnólia, que cede à sua chantagem. Suely procura Salete para dar notícias de Gustavo. Ciro tenta falar com Beth. Jáder assiste à massagem de Sansão em Mileide. Cidália desmaia e Luciane a leva para o hospital. Robinson pede para Camila desistir de viajar. Magnólia pede para se encontrar com Beth e Elio desconfia. Pedro sugere um passeio de veleiro a Helô, Letícia e Tiago. Beth fala com Augusto, antes de se encontrar com Magnólia. Ciro é rude com Suely e Tiago o repreende. Magnólia encontra com Beth.



Terça-feira - 10 de janeiro



Magnólia atira em Beth. Vitória estranha quando Magnólia exige que Ruty Raquel e Sansão se apressem para ir à sua casa. Ciro procura por Beth no aeroporto. Vitória conta para Pedro que Beth esteve no SPA e que deu um presente caro para Augusto. Ciro implora para conversar com Yara. Luciane anuncia que pagará todos os exames de Cidália. Misael fica com Flávia e Luciane no hospital. Ciro chega embriagado em casa. Augusto conta para Pedro sobre a investigação de Vitória. Flávia tenta descobrir com Bruno o diagnóstico de Cidália. Pedro conta para Augusto sobre Ciro e Magnólia. Fausto é ameaçado por Magnólia.



Quarta-feira - 11 de janeiro



Magnólia se esconde de Pedro, enquanto Fausto finge dormir. Misael consola Flávia depois de sua conversa com Bruno. Yara pensa em Ciro. Magnólia engana Pedro e Ana Luiza. Helô reclama do tratamento para engravidar e Pedro fica chateado. Bruno fala para Flávia que Cidália precisa fazer uma operação com urgência. Augusto fala com Ciro sobre Beth. Bruno esnoba Jéssica. Vitória se sente mal e Augusto a leva ao médico. Luciane e Salete fazem as pazes no hospital. Gledson ajuda Hércules a discursar para as costureiras. Flávia conta para Cidália que ela precisa fazer uma séria operação. Leila decide revelar a Flávia quem é seu pai biológico. Tião flagra Helô em sua casa. Flávia informa a Tião que é sua filha.



Quinta-feira - 12 de janeiro



Tião se enfurece com Flávia e Helô a protege. Jéssica conta para Salete quem é o pai biológico de Flávia. Flávia discute com Tião. Salete procura a filha. Helô leva Flávia para falar com Olavo. Salete tenta fazer um acordo com Tião. Ciro procura Yara. Augusto proíbe Vitória de voltar à casa de Sílvia. Fausto se recusa a contar para Pedro sobre a ameaça de Magnólia. Bruno termina o namoro com Jéssica. Miro incentiva Tião a ajudar Cidália. Tiago não gosta de ver Tião no apartamento de Letícia. Mileide tem um pressentimento com Beth e procura Augusto. Tião vai ao hospital e Flávia fica furiosa. Fausto tenta se comunicar com Pedro.



Sexta-feira - 13 de janeiro



Fausto alerta Pedro sobre Magnólia. Salete leva Tião para ver Cidália. O vilão decide pagar a cirurgia de Cidália. Mileide questiona Augusto sobre sua ex-esposa. Magnólia queima os pertences de Beth. Fausto acredita que Magnólia tirou a vida de Beth. Tião fica abalado com os comentários de Miro. Yara é irônica com Misael. Mileide e Jáder combinam um novo jantar. Vitória e Augusto decidem viajar. Magnólia tenta se desculpar com Tião. Fausto pede para Jáder levar Mileide até ele. Salete e Helô incentivam Flávia a procurar Tião. Tião afirma para Flávia que Tiago é o culpado pelo que aconteceu com Isabela.



Sábado - 14 de janeiro



Tião convence Flávia de que Tiago planejou a morte de Isabela. Ciro é expulso da tecelagem. Flávia afirma a Salete que se vingará de Tiago. Bruno decide ir para o Canadá. Tião manda Valdir enviar um dossiê sobre a mulher que se relacionou com Pedro em Angola. Ciro expulsa Magnólia de seu quarto e Sílvia fica nervosa. Ana Luiza mostra para Pedro e Helô a discussão entre Ciro e Magnólia. Ruty Raquel teme que Gigi a substitua no SPA. Zuza enfrenta Magnólia. Fausto pede um gravador para Jáder. Bruno avisa a Jéssica que vai para o Canadá. Salete procura Bruno. Tião decide trazer a mulher que se relacionou com Pedro para o Brasil.







