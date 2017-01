Resumos da semana: 16 a 21 de janeiro

Noveleiros 13/01/2017 | 10h01 Atualizada em

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo esta semana.



*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***

Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 16 de janeiro



Joana confronta Stella e afirma que não demitirá Júnior. Jéssica conta a Júnior, Jabá e Lucas que Martinha foi expulsa de casa por conta de sua gravidez. Belinha sugere que Arthur ajude a desfazer o mal-entendido entre Alisson e Belloto. Léo se preocupa com a possível demissão de Júnior. Jabá insiste para que Martinha revele a identidade do pai de seu bebê. Krica teme que Rômulo esteja traindo Nanda. Bárbara explica a Clara o plano contra Joana. Clara arma contra Joana e Júnior e diz a Stella que o rapaz saiu com Léo da academia.



Terça-feira - 17 de janeiro

Stella se desespera por não conseguir falar com Léo e Joana estranha a falta de contato de Júnior. Belinha retira seu nome do abaixo-assinado pela permanência de Alisson na academia. Stella exige que Júnior se afaste de Léo. Alisson adiciona Arthur a seu grupo de malhação. Stella fala com Bárbara sobre as atitudes de Joana durante sua ausência na academia. Martinha questiona a preocupação de Jabá com seu filho na frente de Juliana. Stella ameaça romper a sociedade entre Mauro e Ricardo, caso o empresário continue apoiando Joana.



Quarta-feira - 18 de janeiro

Ricardo se choca com a atitude de Stella. Juliana desconfia do interesse de Jabá pela gravidez de Martinha. Ricardo enumera os erros de Joana, que pede demissão da academia. Arthur se incomoda com a conversa racista de Alisson e deixa o grupo do professor. Rômulo passa mal e Krica e Nanda o socorrem. A mãe de Martinha pede perdão à filha e insiste em saber quem é o pai de seu neto. Nanda beija Rômulo, mas se irrita quando Clara chega. Ricardo demite Alisson e confronta Mauro e Stella. Tânia chega de viagem. Joana procura Stella e Mauro.



Quinta-feira - 19 de janeiro

Joana insiste que Léo melhorou após frequentar a academia e sugere que Mauro procure Andrea. Jabá, Juliana, Júnior e Lucas convencem Martinha a voltar para a escola. Mauro revela a Joana que Léo não precisará de cirurgia. Joana insinua que Júnior pode entrar na Justiça contra Stella. Mauro decide manter a sociedade com Ricardo. A pedido de Rômulo, Krica e Cleyton despejam Clara. Stella pede desculpas a Joana e Júnior, e Mauro insiste para que a menina permaneça na academia. Joana desiste de voltar para Morro Branco. Gabriel revela a Giovane sobre o torneio de vôlei que definirá quem é o ¿Rei da Praia¿.



Sexta-feira - 20 de janeiro

Bárbara se vangloria por Gabriel, mas Joana diz que Giovane é quem pode representar a Forma no torneio. Ricardo termina o namoro com Tita e assume a paixão por Tânia. Krica decide marcar o batizado dos filhos sem falar com Cleyton. Joana agradece o apoio de Ricardo. Gabriel e Giovane se desentendem. Sula consegue um emprego no hostel. Joana viaja para visitar a avó no Ceará. Gabriel afirma a Bárbara que precisa ser o ¿Rei da Praia¿. Bárbara sugere que Caio indique Giovane para representar a Forma no torneio de vôlei. Martinha procura Lucas.





*** SOL NASCENTE ***

Foto: João Cotta / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 16 de janeiro



Ralf e Damasceno tentam acalmar Alice. Chica afirma a Vittorio que Mario está vivo. Akira admira Hirô enquanto ela trabalha. Cesar falsifica a assinatura de Alice nos documentos das empresas fantasmas. João Amaro convida Dora para jantar. Tanaka vai com Mocinha e Sinhá para a casa de Gaetano. Alice ouve o policial receber a notícia de que um homem foi encontrado por duas curandeiras na praia. Carolina instala câmeras no quarto de Cesar. Alice, Ralf e Damasceno procuram Mario nas casas da Praia do Torto. Mario e Alice se reencontram.



Terça-feira - 17 de janeiro



Alice se emociona ao descobrir que Neide é uma caiçara e que Luzia fez o seu parto. Mario presta depoimento ao policial sobre seu sequestro e o atentado contra Wagner. Luzia diz a Neide que Mario salvará Alice de um grande sofrimento. Carolina incentiva Sirlene a continuar com Felipe. João Amaro entrega a Louzada os documentos que, falsificados por Cesar, incriminam Alice. Loretta se insinua para Stefano. Hideo combina com Flavinha de ajudar Peppino e Nanda. Júlia teme pela vida de Wagner. Mario retorna para Arraial e pede Alice em casamento.



Quarta-feira - 18 de janeiro



Todos comemoram a união de Alice e Mario. Júlia sente falta de Wagner. Sinhá e Cesar se irritam com Mocinha, que pede menos violência no plano contra Tanaka. Tiago vê João Amaro e Dora se beijando. Alice se muda para a casa de Mario. Yumi e Hirô flagram Mieko com Damasceno na cozinha. Cesar é rude com Carolina, que monitora as ações do vilão com sua câmera. Mario se preocupa com Wagner. Cesar entrega sua carta de demissão a Alice. Mario revela a Patrick, Ralf e Damasceno que Wagner garantiu que o culpado pela explosão nas traineiras foi Cesar.



Quinta-feira - 19 de janeiro

Mario decide investigar a vida de Cesar. Cesar diz para Alice que deixará Arraial por causa de seu amor por ela. Milena insiste para Loretta pedir desculpas a Nanda. Alice e Yumi comemoram a felicidade de seus relacionamentos amorosos. Nanda e Peppino reatam o namoro. Mieko confessa a Yumi que está amando Damasceno. Sinhá castiga João Amaro e recompensa Cesar por seu ódio a Alice. Cesar e João Amaro explicam para Sinhá como farão para Alice ser incriminada por lavagem de dinheiro.



Sexta-feira - 20 de janeiro

Patrick e Damasceno sondam Mesquita sobre as atividades da Polícia Federal. Mesquita confessa que está interessado em Loretta. Mocinha se abala ao descobrir que Tanaka jamais cobrou a dívida de Wladimir. Alice é firme na reunião com a seguradora e garante a indenização financeira para a Arraial Pescados. Mario teme pela segurança de Alice. Carolina aconselha Mario a se casar logo com Alice, e o rapaz desconfia do comportamento da ex-namorada. Alice finaliza a relação com os investidores e comemora a retomada de Arraial Pescados para sua família.



Sábado - 21 de janeiro



Tanaka comemora a notícia com Alice e afirma a Mieko que está livre para viver sua vida. Questionada por Loretta, Lenita assume que teve uma filha. Carolina avisa que tem provas contra Cesar. Ele promete se vingar de Sirlene e do filho se Carolina abrir a boca. Geppina desconfia das insinuações de Loretta sobre as crianças abandonadas na maternidade em que trabalhava. Cesar e Mario se enfrentam. Milena estranha a reação de Ralf ao falar sobre sua sobrinha Giuliana. Mocinha confronta Sinhá sobre a demissão de Wladimir da Arraial Pescados no passado.







*** ROCK STORY ***

Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 16 de janeiro



Gui consegue impedir que Júlia se entregue à polícia. Laila mente para Gordo e diz que não se encontrou com Jorginho. Júlia revela a Gui que Alex está ameaçando a segurança de Chiara. Néia comenta com Léo que acha estranho Diana não ter aceitado o divórcio. Léo dá a foto do anel de Néia, supostamente roubado no sequestro, para os investigadores. Ramon encontra o anel de Néia. Júlia e Gui armam contra Alex. Lázaro tenta atrapalhar a banda do filho de Gui. Zac defende Yasmin de Du e Jaílson. Yasmin se sensibiliza com a preocupação de Zac com a mãe. Bianca conta a Gui o que Lázaro está fazendo para não deixar Augusto contratar a banda 4.4. Júlia impede que Gui agrida Alex.



Terça-feira - 17 de janeiro



Alex comenta com Romildo e William que estranhou o fato de Júlia impedir que Gui o atacasse. Gui se recusa a aceitar a ideia de Júlia de armar um flagrante para Alex. A pedido de Zac, Gui avisa a Gustavo que a banda participará do comercial. Nicolau desmarca a consulta com o médico sem que Gilda desconfie. Paçoca devolve para Zac parte do dinheiro que Jaílson e Edu roubaram. Daniel avisa a Eva que ela terá que entrar em acordo com Manuela para dividir o espólio de Joel. Ramon presenteia Marisa com o anel de Néia, mas Lázaro vê. Néia conta para Léo que a polícia encerrou o caso do sequestro. Diana elogia o trabalho de Gordo na produção do DVD de Laila. Júlia se apavora ao ver Alex conversando com Tom. Gordo e Diana se preocupam com a ausência de Laila no lançamento do próprio DVD. Júlia avisa a Gui que Alex rondou a casa de Nelson. Léo encontra o anel da mãe na casa de Lázaro e cobra do empresário uma explicação.



Quarta-feira - 18 de janeiro



Léo acusa Lázaro de ter planejado o sequestro com Néia. Laila inventa uma desculpa pelo seu atraso no lançamento do DVD. Néia desmaia ao ser acusada por Léo. Yasmin fica chocada ao saber por Léo que Néia armou com Lázaro o próprio sequestro. Júlia manda mensagem para Alex solicitando um novo encontro. Néia confessa para Léo que armou o sequestro e diz que Lázaro é apaixonado por Diana. Nicolau evita que Luana veja JF beijando outra menina. Júlia vai ao encontro de Alex enquanto Gui os observa. Léo demite Lázaro. Júlia propõe ajudar Alex a assaltar a casa de Gui.



Quinta-feira - 19 de janeiro



Júlia tenta convencer Alex a aceitar sua proposta dizendo que precisa do dinheiro para fugir do Brasil. Lázaro pede a Léo que reconsidere sua demissão. Os amigos de JF o criticam por ficar com Lia. Lorena conta a Alex que perdeu o emprego e a casa onde morava. JF promete a Nicolau que não ficará com mais ninguém além de Luana. Néia discute com Lázaro e Ramon. Zac mente para Gui e diz que não dá mais aulas para Yasmin. Alex não acredita em Júlia e se nega a participar do roubo. Júlia oferece dinheiro a Alex. Néia pede ajuda a Diana para convencer o filho a perdoá-la. Chiara reclama com a mãe que o pai não a deixa dormir em sua casa. Laila engana Gordo com Jorginho. Diana descobre que Júlia está grávida ao flagrar Edith dando um presente para o bebê.



Sexta-feira - 20 de janeiro



Diana acusa Gui de se afastar de Chiara por causa da gravidez de Júlia. Gordo demonstra a Laila que está insatisfeito com as desculpas da namorada. Marisa reclama de estar sustentando Alex. Júlia avisa a Gui que acredita que Alex aceitará participar de seu plano. Alex pede a William e Romildo que o protejam de uma possível armação. Gui conta a Chiara sobre a gravidez de Júlia. Nicolau convida os integrantes da 4.4 para o aniversário de 60 anos de Haroldo. Haroldo demonstra surpresa para Luizão ao constatar que a churrascaria está com problemas financeiros. Gordo avisa a Laila que ela foi convidada para um programa de televisão. Laila confessa a Syl que não resistiu às investidas de Jorginho. Yasmin e Léo descobrem que Néia e Lázaro se juntaram para boicotar o show do rapaz. Júlia se apavora ao ser abordada por Alex em sua casa.



Sábado - 21 de janeiro



Alex aceita participar do assalto à casa de Gui. Léo decide encerrar definitivamente o contrato com Lázaro. Diana diz que cuidará da carreira de Léo. Paçoca pede a Zac que arrume um emprego para ele na banda. Zac pede a Luizão que dê algo para Paçoca comer. Júlia entrega a foto do cofre do apartamento de Gui para Alex e dá as orientações para o assalto. Tom não gosta da presença de Paçoca na banda. Diana ameaça acabar com a carreira de Lázaro. Alex fica em choque ao ver Lorena com outro rapaz. Haroldo se emociona com a homenagem do filho e da banda 4.4. Gordo fica surpreso ao atender a ligação de Nicole no celular de Laila, convidando o casal para uma festa em Porto Alegre. A churrascaria é invadida por fãs adolescentes da banda 4.4.



*** A LEI DO AMOR ***

Foto: Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 16 de janeiro



Tião tem certeza de que Laura e Pedro tiveram um relacionamento. Helô sente ciúme do passado de Pedro. Salete pede que Bruno dê uma chance para seu amor por Jéssica. Misael e Flávia se beijam. Tião oferece um emprego para Laura. Letícia convida Tião para seu casamento com Tiago. Bruno se despede de Jéssica, que garante que irá esperar pelo rapaz. Chega o dia do casamento de Tiago e Letícia. Tiago recebe um presente misterioso. Flávia confirma a paternidade de Tião. Sílvia comenta com Ciro sobre a visita de Pedro. Marina chega ao casamento de Tiago e Letícia.



Terça-feira - 17 de janeiro



Tiago e Letícia se casam. Marina pede um emprego a Gigi. Tiago mostra a Letícia o porta-retrato que recebeu, com a foto de Isabela. Ciro marca um encontro com Magnólia. Tião beija Magnólia. Elio confronta Tiago sobre Isabela, e o rapaz acredita que o jornalista tenha lhe enviado a foto da ex-namorada. Ciro confirma com Sílvia que Pedro e Ana Luiza estiveram em seu apartamento. Gigi decide testar Marina, indicando-a para atender Magnólia. Tião arma para que Laura fique um mês no Brasil. Ciro ameaça Magnólia. Pedro conhece Marina.



Quarta-feira - 18 de janeiro



Pedro alerta Marina sobre Magnólia. Magnólia afirma a Ciro que lhe dará dinheiro caso dê atenção à gravidez de Vitória. Pedro comenta com Fausto sobre Laura. Yara confessa a Helô que tem ciúmes de Misael com Flávia. Magnólia aprova o trabalho de Marina, e Ruty Raquel desconfia do caráter da massagista. Wesley promete a Salete que ajudará Suely na busca por Gustavo. Ciro visita Vitória, que o expulsa de seu quarto. Ciro descobre que Magnólia tirou a vida de Beth e jura vingança. Tião conta seus planos contra Pedro e Helô para Magnólia. Yara tenta se reaproximar de Misael. Ciro surpreende Vitória na casa de sua mãe.



Quinta-feira - 19 de janeiro



Vitória se desespera com a chegada de Ciro, que finge não a conhecer diante de Sílvia. Laura chega ao Brasil. Ciro arma para que Vitória o flagre com Magnólia. Antônio vê Marina e acredita que se trata de Isabela. Tião insinua que Laura acabará desejando permanecer no Brasil. Ciro marca um encontro com Magnólia. Luciane desconfia da saída de Magnólia. Fausto, Pedro e Ana Luiza registram, através das câmeras escondidas, o encontro amoroso entre Ciro e Magnólia. Vitória vai à casa do ex-marido e descobre que a amante de Ciro é sua mãe.



Sexta-feira - 20 de janeiro



Vitória se desespera, foge, quase sofre um acidente e entra em trabalho de parto na rua. Ciro garante a Magnólia que não a ama mais. Vitória dá à luz e é levada para o hospital. Augusto afirma a Pedro que é o pai de Caio. Marina se aproxima de Ruty Raquel. Ciro insinua a Magnólia que Vitória, Pedro e Ana Luiza sabem de seu relacionamento. Edu visita Flávia. Jéssica impede que Wesley revele a Salete que encontrou Gustavo na cracolândia. Tião descobre que Laura tem uma filha. Augusto, Pedro, Ana Luiza e Helô confortam Vitória. Tião acredita que Marina é Isabela.



Sábado - 21 de janeiro



Tião ofende Marina, acreditando se tratar de Isabela, e lhe oferece dinheiro para sair do país. Antônio garante a Ruty Raquel e Gigi que viu Isabela. Mileide decide expulsar Jáder de casa, e Gledson e Robinson interferem. Ciro impede que Sílvia visite Vitória. Envergonhado, Gustavo se esconde de Salete e Wesley. Tião pede que Valdir investigue Marina. Salete promete a Suely que resgatará Gustavo. Augusto, Pedro e Helô convencem Vitória a fingir que não sabe sobre Ciro e Magnólia. Gigi pede que Marina confie nela. Fausto afirma que acabará com Magnólia.







Leia outras notícias do Noveleiros