Resumos da semana: 23 a 28 de janeiro

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo esta semana.



*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***

Foto: João Cotta / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 23 de janeiro



Martinha revela que Lucas é o pai de seu bebê, mas o rapaz não acredita. Bárbara insinua a Gabriel que Tânia convencerá Caio a indicar Giovane para o torneio, por causa de Joana. Jéssica se revolta contra a ausência de Lucas e Martinha exige que a irmã não se intrometa. Gabriel e Giovane se provocam por causa do torneio. Krica e Cleyton se surpreendem com as habilidades de Sula. Rômulo conhece Sula. Nanda e Renato se encantam um com o outro. Jéssica confronta Lucas. Caio anuncia que quem disputará o Rei da Praia será Giovane.



Terça-feira - 24 de janeiro

Gabriel se enfurece com Caio. Renato se inscreve na academia e Nanda fica curiosa. Rômulo se aproxima de Sula. Júnior revela a Juliana e Jabá que Lucas é o pai do filho de Martinha. Ricardo repreende Caio por escolher Giovane em vez de Gabriel para disputar o torneio. Martinha passa mal e descobre que está com dengue. Nanda se lembra de Filipe ao conversar com Renato. Irene pede que Giovane desista de participar do torneio e dê lugar a Gabriel. Bárbara confessa a Ricardo que manipulou a carreira de Gabriel. Giovane e Gabriel se enfrentam.



Quarta-feira - 25 de janeiro

Ricardo avisa a Bárbara que Gabriel deve participar do campeonato Rei da Praia. Gabriel se reaproxima do irmão. Nanda comenta com Jéssica que sente como se já conhecesse Renato. Bárbara comunica a Caio a decisão de Ricardo sobre o torneio. Lucas afirma a Martinha que assumirá seu filho. Gabriel e Giovane descobrem que disputarão entre si o torneio Rei da Praia. Krica pede que Rômulo acompanhe Sula à praia. Começa a disputa entre Giovane e Gabriel. Rômulo se diverte com Sula, e Nanda vê os dois.



Quinta-feira - 26 de janeiro

Joana chega para assistir ao jogo de Giovane e incentiva o namorado. Lucas tenta falar com Luiza sobre seu filho, mas Tânia o interrompe. Rômulo afirma a Sula que é apaixonado por Nanda. Ricardo e Caio disputam Tânia, que se irrita. Gabriel vence o primeiro jogo contra Giovane. Flávio entrevista Bárbara para o concurso Garota Carioca. Nanda olha para Renato e acredita ver Filipe. Gabriel provoca Caio, e Giovane o aconselha. Flávio convida Joana para participar do concurso Garota Carioca.



Sexta-feira - 27 de janeiro

Joana pede um tempo para pensar no convite e se aconselha com Tânia. Joana defende Ricardo para Tânia. Tita diz a Bárbara que pode atrapalhar a participação de Joana no concurso. Nanda e Renato se assustam com as coincidências entre o professor e Filipe. Flávio investiga a história de Joana. Lucas visita Martinha. Sula incentiva Joana a aceitar participar do concurso Garota Carioca. Nanda descobre que Renato fez um transplante de coração. Giovane vence seu segundo jogo e Gabriel o parabeniza. Joana aceita o convite de Flávio.





*** SOL NASCENTE ***

Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 23 de janeiro



Carolina aconselha Mario a se casar logo com Alice, e o rapaz desconfia do comportamento da ex-namorada. Alice finaliza a relação com os investidores e comemora a retomada de Arraial Pescados para sua família. Tanaka e Mocinha namoram e estão mais próximos.



Terça-feira - 24 de janeiro



Cesar se prepara para viajar. Geppina desconfia das insinuações de Loretta sobre as crianças abandonadas na maternidade em que trabalhava. Mario e Cesar se enfrentam. Mario diz para Cesar que sabe que ele mandou matá-lo na Bahia. Milena estranha a reação de Ralf ao falar sobre sua sobrinha Giuliana. Mocinha confronta Sinhá.



Quarta-feira - 25 de janeiro



Sinhá jura acabar com Alice para atingir Tanaka, e Mocinha se assusta com a irmã. Por ordem de Cesar, João Amaro registra o momento em que seus capangas sabotam a exportação da Arraial Pescados para incriminar Alice. Mario comenta com Alice sobre a possibilidade de sua empresa ser usada para lavagem de dinheiro. Yumi fala com Alice sobre sua noite de amor com Tiago. Akira anuncia a preparação de sua união com Hirô. Felipe desconfia da situação da Arraial Pescados. Chica e Quirino anseiam pelo dia de seu casamento. Vittorio e Lenita encontram Laís. Chica, Mario e Alice amparam Júlia, que sofre com o desaparecimento de Wagner. João Amaro entrega as falsas provas contra Alice para Louzada e Argemiro. Alice e Mario marcam a data de seu casamento.



Quinta-feira - 26 de janeiro

Louzada orienta que Argemiro tente localizar Wagner. Mocinha conduz as obras na nova casa de Sinhá e exige que o porão seja trancado. Tanaka confessa a Mieko que está apaixonado por Mocinha. Vittorio conforta Lenita por sua decepção ao não conseguir informações sobre Juliana com Laís. Mario incentiva a investigação de Damasceno sobre Cesar. Ana e Sirlene estranham quando Carolina comenta sobre o pai de Lucas. Geppina afirma a Vittorio que Loretta pode ter informações sobre a filha de Lenita. Vittorio tenta convencer Peppino a estudar para o vestibular. Felipe explica para Mario como funciona o processo ilegal de lavagem de dinheiro. Lenita pede que Geppina não fale sobre seu segredo com Loretta. Cesar chega a Londres e arma contra Alice.



Sexta-feira - 27 de janeiro

Sinhá e João Amaro comemoram a atuação de Cesar contra Alice. Tanaka visita Mocinha. Ralf comenta com Vittorio que teme que Lenita se descontrole por causa de sua filha. Luzia e Neide chegam a Arraial do Sol Nascente para abençoar o casamento de Chica e Quirino. Flavinha revela a Lenita que foi adotada. Damasceno descobre que o ex-chefe de Cesar foi enganado pelo vilão. Felipe questiona Sócrates sobre a suposta empresa investidora da Arraial Pescados. Luzia e Chica falam sobre suas visões com Alice. Louzada interpela Alice e afirma que a Arraial Pescados está sob investigação da Polícia Federal.



Sábado - 28 de janeiro



A Polícia Federal vasculha os documentos contábeis da Arraial Pescados, e Mario alerta Tanaka. Felipe questiona Sirlene sobre Cesar. Vanda encontra a carta de amor escrita por Nuno e se emociona. Alice se desespera com as falsas pistas plantadas por João Amaro. Todos apoiam Alice, Tanaka e Mario. Mario afirma a Patrick que tem certeza de que Cesar armou para Alice. Felipe fala sobre sua desconfiança com Cesar para Patrick. Sirlene comenta com Dora que não confia em João Amaro. Gaetano insinua a Tanaka que Sinhá e Mocinha podem estar envolvidas nas falcatruas de Cesar. Alice exige que Cesar volte para o Brasil. Durante seu casamento, Chica tem uma visão e garante a Alice que foi Cesar o autor da explosão das traineiras.







*** ROCK STORY ***

Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 23 de janeiro



Haroldo se emociona com o sucesso de Nicolau. Paçoca constata que as visitas ao canal da banda na internet estão aumentando. Yasmin gosta do olhar sedutor de Zac. Gordo pergunta a Laila sobre o estado de saúde de Nicole. Alex chora por ter perdido Lorena. Eva avisa a Gui que a juíza o liberou da terapia e pede para ele pensar se quer continuar com as sessões. Néia e Lázaro se acusam mutuamente por não terem conseguido acabar com o casamento de Léo e Diana. Gordo finge uma viagem para São Paulo para vigiar Laila. Yasmin diz a Néia que Léo não quer falar com ela. Néia tenta agradar Léo e Diana. Caio faz um clipe de apresentação da banda. Júlia sugere a Gui que procure Gordo para administrar a carreira da banda. Júlia avisa a Alex que viajará com Gui, sugerindo que ele aproveite para assaltar o apartamento do roqueiro. Gordo flagra Laila com Jorginho.



Terça-feira - 24 de janeiro



Gordo não aceita as desculpas de Laila e a expulsa de sua casa. Jorginho dispensa Laila. Syl acompanha Laila na gravação do programa de televisão. Nanda conta a Diana sobre a traição de Laila e a empresária promete vingar o pai. Léo não se sensibiliza quando Néia confirma que voltou para Mesquita. Júlia entrega as chaves do apartamento de Gui para Alex. Laila anuncia sua saída do Rio de Janeiro. Gordo fica arrasado ao assistir à apresentação de Laila na TV. Alex demonstra para Romildo e William que desconfia de Júlia. Marisa diz a Alex que Gui viajará com a namorada. Júlia e Gui observam Alex e Romildo entrarem no prédio do roqueiro. William avisa para Alex que Júlia e Gui chamaram a polícia. Néia diz a Lázaro que terá de ficar em sua casa. Zac é imobilizado por Alex. Alex e Romildo saem do prédio com Zac como escudo, ameaçando a vida do filho de Gui.



Quarta-feira - 25 de janeiro



Zac consegue fugir e Alex é preso pelos policiais. Gui consegue reaver parte do dinheiro roubado. Zac escuta a conversa de Gui e Júlia e deduz que o casal conhece Alex. Romildo mostra a William o dinheiro que conseguiu com o roubo. Diana aconselha Gordo a esquecer Laila. O clipe da banda 4.4, feito por Caio, vira sucesso na internet. Daniel repreende Júlia e Gui por terem armado o assalto. Alex avisa a Romildo que foi preso pela polícia. Léo se incomoda com o sucesso da banda do filho de Gui. JF sai com Lia. Nicolau convida Luana para jantar. Lázaro pensa em ser empresário da 4.4. O delegado avisa a Gui e Júlia que o resultado da perícia constatou que o ladrão usou a chave para entrar no apartamento. Júlia diz que perdeu a chave e fica tensa quando o policial pede seus documentos para dar queixa na delegacia.



Quinta-feira - 26 de janeiro



Gui tenta proteger Júlia. Lázaro comenta com Ramon que Marisa é a pessoa indicada para aproximá-lo da banda. Gui pede ao delegado que Júlia faça o reconhecimento de Alex. Romildo e William oferecem dinheiro para Marisa ir ao hospital onde Alex está internado, a fim de ajudá-los a resgatar o bandido. Nicolau demonstra paixão por Luana. Nicolau fica tenso quando Haroldo avisa que Gilda marcou uma consulta médica para o filho. Yasmin esconde de Zac seu bom desempenho nas provas para não deixar de ter aulas com ele. Gui resolve continuar a terapia com Eva. Yasmin beija Zac. Lázaro pede a um amigo produtor que cancele o show de Léo. Diana fica surpresa por Juca ter colocado a banda 4.4 no lugar da apresentação de Léo.



Sexta-feira - 27 de janeiro



Diana avisa a Juca que Léo nunca mais se apresentará em suas produções. Lázaro oferece dinheiro para Marisa investigar a banda do filho de Gui. Nelson volta a cantar na churrascaria. Juca garante a Léo que Gui não é responsável pela dispensa do cantor no festival. Lorena fica chocada quando Júlia avisa que Alex foi preso. Lorena pede que William entregue um celular para Alex. Léo flagra Néia na casa de Lázaro. Júlia comenta com Daniel que teme que Alex conte à polícia que foi ela quem armou o assalto. Marisa conta a Lázaro que a banda 4.4 se apresentará em um shopping. Lorena avisa a Alex para não dedurar Júlia à polícia. Léo conta a Diana que Néia está na casa de Lázaro. Diana deduz que Lázaro armou para tirar Léo da apresentação do festival. Eva estranha quando Daniel diz que Manuela abriu mão da herança de Joel. Júlia pergunta a Lorena como ela sabe sobre o dinheiro que Alex roubou no assalto.



Sábado - 28 de janeiro



Lorena despista Júlia. Lázaro propõe a Diana voltar a cuidar da carreira de Léo. Eva e Gordo conversam sobre suas decepções amorosas. Luana diz a Nicolau que dormirá na casa de JF. Gui procura Gordo para lhe dar dicas de como empresariar a banda. Luana fica chateada ao ver JF chegando de manhã em casa. Gilda pergunta a Nicolau sobre os exames pedidos pelo médico. Marisa reclama de Lázaro. Gilda comenta com Edith que pensa em comprar o salão de beleza. Gordo tenta entrar em contato com Eva. Lázaro vai ao show da 4.4. Alex pede ao delegado um advogado para acompanhá-lo durante seu depoimento. Lorena garante a Alex que irá libertá-lo da prisão. A plateia que assiste ao show da 4.4 vai ao delírio com a banda. Lázaro fica surpreso com o sucesso da 4.4. Gui questiona a presença de Lázaro no show da banda.



*** A LEI DO AMOR ***

Foto: Paulo Belote / TV Globo/Divulgação

Segunda-feira - 23 de janeiro



Fausto manda Pedro e Helô prepararem a exposição para desmascarar Magnólia. Augusto expulsa Magnólia do quarto de Vitória. Gigi ameaça analisar o DNA de Marina. Tiago e Letícia recebem notícias de Camila sobre Vitória. Pedro teme pela saúde mental de Vitória. Flávia ouve Misael cantando para Yara e Ritinha. Salete garante a Suely que vai resgatar Gustavo. Tião apresenta Laura para Magnólia. Pedro avisa a Magnólia que uma exposição sobre a tecelagem será feita na galeria de Helô. Ana Luiza leva Fausto até a galeria de Helô. Ciro chega para a exposição, mas se esconde ao ver o delegado. Tião faz um discurso em favor de Magnólia. Helô revela o vídeo de Magnólia e Ciro juntos.



Terça-feira - 24 de janeiro



Todos ficam revoltados com as cenas. Salete aconselha Gustavo a se internar. Magnólia acusa Helô de forjar os vídeos contra ela. Fausto enfrenta Magnólia. Ciro resgata o dinheiro que pegou da amante. Fausto fica de pé e revela tudo o que sabe sobre seu atentado. Ciro apressa Sílvia para fugir com ele. Pedro fala com Marina, mas não consegue apresentá-la a Helô. Letícia consola Tiago. Tião descobre que Magnólia o reconheceu e promete se vingar. Fausto se sente mal e pede para Ana Luiza reunir a família. Mileide tem um pressentimento com Fausto. Fausto se despede da família.



Quarta-feira - 25 de janeiro



Todos choram a morte de Fausto. Ana Luiza avisa a Pedro que Ciro fugiu. Magnólia tem uma crise de riso ao saber da morte de Fausto. Ciro pede para Yara cuidar de Sílvia. Magnólia vai ao velório de Fausto. Marina pede para Gigi falar sobre Isabela. Magnólia fica tensa ao saber que o delegado pode prender Ciro. Helô obriga Yara a revelar o paradeiro de Ciro. Augusto tenta impedir Vitória de discutir com a mãe. Valdir entrega a Tião o dossiê sobre Marina. Sílvia estranha quando é chamada pelo motorista por outro nome e pede explicações ao filho. Ciro é preso.



Quinta-feira - 26 de janeiro



Mileide pede para Yara dar um recado a Helô. Ruty Raquel fala com Marina sobre Tiago. Pedro conta para Magnólia que Ciro foi preso. Yara leva Silvia para sua casa. Ciro afirma ao delegado que Magnólia assassinou Beth. Tião vai ao antigo apartamento de Marina. Salete encontra Gustavo em sua casa. Laura decide se encontrar com Pedro. Magnólia é levada para a delegacia. Helô vê Tiago falando com Laura sobre Pedro. Silvia ouve Misael ofendendo Ciro. Magnólia se assusta ao ver Ciro na delegacia. Antônio pede para conversar com Marina. Laura encontra Pedro.



Sexta-feira - 27 de janeiro



Pedro chora nos braços de Laura. Antônio convence Marina a conversar com ele. Gustavo é agressivo com Salete. Yara briga com Misael por causa de Silvia. Ciro revela ao delegado sobre o compartimento escondido no armário de Magnólia. Letícia convence Helô a ir atrás de Pedro. Helô fica intimidada com Laura. Armando questiona o delegado sobre a liberação de Magnólia. Silvia fala com Ciro. Flávia reclama das atitudes de Misael. Vitória cuida de Caio. Salete acredita que Gustavo se livrará do vício. Magnólia é destratada pela família Leitão. Jáder sente ciúmes de Sansão. Hércules lamenta para Luciane a frieza de Tiago. Magnólia chora quando Vitória vai embora. Helô reclama de Laura para Pedro. Antônio dá o endereço de Marina para Elio. Vitória decide falar com Silvia. Pedro tem uma ideia para tentar convencer Ciro a ficar a seu lado. Silvia não acredita na história de Vitória. Elio entra no quarto de Marina



Sábado - 28 de janeiro



Elio pega um livro de Marina com sua digitais. Vitória conta a Silvia que ela tem um neto. Gustavo prepara um jantar romântico para Salete. Pedro não entende o ciúmes que Helô tem de Laura. Tião ameaça Magnólia. Gustavo se recusa a se internar. Magnólia fica sozinha na igreja. Augusto diz a Vitória que não quer que Silvia more com eles. Suely e Salete se desesperam com o sumiço de Gustavo. Pedro faz uma proposta para Ciro. Elio fica apreensivo para receber o resultado do laudo da perícia sobre Marina e Isabela. Gustavo volta para casa. Magnólia se desespera com a abertura do testamento de Fausto.







