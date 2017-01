Resumos da semana: 30 de janeiro a 04 de fevereiro

Noveleiros 27/01/2017 | 10h01 Atualizada em

*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***

Segunda-feira - 30 de janeiro



Bárbara se surpreende por Joana aceitar participar do concurso Garota Carioca. Lucas e Martinha se emocionam na ultrassonografia. Nanda acredita que o coração doado para Renato seja o de Filipe. Juliana, Jabá e Júnior criticam Lucas por não ter contado para Luiza que é pai do filho de Martinha. Bárbara sabota a sessão de fotos de Joana com Flávio. Tânia mostra a carta que recebeu de vó Damiana. Ricardo descobre que Bárbara armou para Joana não fotografar. Flávio fotografa Ricardo com Joana.



Terça-feira - 31 de janeiro

Ricardo e Joana se aproximam. Sula repreende Rômulo por não parar de falar em Nanda. Giovane vai para a final do campeonato. Gabriel tem um jogo difícil, mas garante uma vaga na final. Giovane e Gabriel ficam espantados com os conselhos que recebem de Cleo. Renato canta uma música para Nanda que a faz pensar em Filipe. Jéssica fica consternada ao ver Nanda. Gabriel é derrotado por Giovane. Renato e Nanda se beijam. Giovane teme que Gabriel tenha facilitado sua vitória. Joana interfere na discussão entre os irmãos.



Quarta-feira - 01 de fevereiro

Joana exige que Gabriel revele a verdade sobre o suposto erro no fim da partida. Nanda se incomoda por ter beijado Renato. Sula fica desconcertada quando Rômulo afirma que não quer se esquecer de Nanda. Jorjão critica Irene por não estar feliz com a vitória de Giovane. Renato convida Nanda para ir ao cinema. Lucas não consegue contar para Luiza que terá um filho. Bárbara se vangloria de um contrato que assinou por causa do concurso. Rômulo vê Nanda e Renato no cinema. Bárbara descobre que terá que trabalhar com Joana e fica furiosa.



Quinta-feira - 02 de fevereiro

Sula sugere que Rômulo converse com Nanda. Renato se declara para Nanda. Tânia se preocupa com excesso de cuidado que Lucas tem com Martinha. Ricardo intercepta Tânia para saber de Joana. Começa o desfile de Joana e Bárbara. Joana encontra sua roupa destruída e Sula e Tânia a acalmam. Sula refaz o vestido de Joana. Cleyton desfila para Krica. Sai o resultado do concurso de Garota Carioca. Manuela e Fábio lutam jiu-jítsu. Joana não deixa Bárbara sair do camarim e Sula impede outras meninas de entrarem. Joana confronta Bárbara.



Sexta-feira - 03 de fevereiro

Joana fica arrasada depois da briga com Bárbara. Tânia descobre que Lucas é o pai do filho que Martinha está esperando. Tânia conversa sobre Lucas e Martinha com Jéssica. Tânia dá um ultimato a Lucas. Luiza pede para conversar com Martinha. Irene reclama de Cleo para Jorjão. Clara ouve Joana falar com Manuela sobre a briga com Bárbara. Martinha conta a Luiza quem é o pai de seu filho e Lucas tenta se explicar. Lucas se enfurece com Martinha. Ricardo demite Joana e Bárbara da Forma.





*** SOL NASCENTE ***

Segunda-feira - 30 de janeiro



Sirlene confessa a Felipe que Cesar é pai de Lucas. Felipe promete fazer justiça contra Cesar. Tanaka agradece o apoio de Hirô na empresa. Com a ajuda de Felipe, Sirlene revela a Mario e Alice que Cesar é pai de seu filho. Sinhá orienta Mocinha a dopar Tanaka. Carolina escuta a gravação que fez com as ameaças de Cesar e jura proteger sua filha. Milena questiona Lenita sobre a filha que perdeu. Ralf e Damasceno chegam a Minas Gerais. Loretta ofende Lenita e exige que ela se afaste de Milena. Mocinha abre o cofre de Tanaka.



Terça-feira - 31 de janeiro



Mocinha furta o conteúdo da caixa misteriosa que Tanaka guarda em seu cofre. Sirlene combina com a mãe de tirar Lucas de Arraial. Cesar falsifica a assinatura de Alice na escritura da fazenda Mato Alto. Ralf e Damasceno descobrem pistas sobre o passado de Cesar. Neide e Luzia se despedem de Mario. Milena exige que Loretta deixe a casa de seus avós. Felipe tenta encontrar os representantes da empresa-fantasma que investia na Arraial Pescados. Tanaka pede Mocinha em casamento. Alice defende Sirlene e dá um tapa em Cesar.



Quarta-feira - 01 de fevereiro



Cesar não consegue se defender das acusações de Alice. Mocinha aceita o pedido de casamento de Tanaka. Loretta lê um dos diários que escrevia quando trabalhava na maternidade. Sinhá orienta João Amaro a fazer cópia de todos os documentos trazidos por Mocinha. Ralf e Damasceno procuram a fazenda Mato Alto. Mario reconhece Argemiro na delegacia de São Paulo. Alice presta depoimento a Louzada. Ana fica tensa quando Cesar avisa que Carolina será sua advogada. Cesar e Sinhá inauguram o Cassino Sol Nascente.



Quinta-feira - 02 de fevereiro

Patrick entrega uma indenização à família de Wagner. Hirô se recusa a falar para Tanaka sobre as condições da empresa. Ralf e Damasceno conseguem entrar na casa de Sinhá e se surpreendem com o que encontram no quarto de Cesar. Ralf envia para Mario as fotos que Damasceno tirou do quarto de Cesar. Alice se aflige com a quantidade de clientes perdidos. Sinhá conta para Mocinha que Tanaka é herdeiro de uma fortuna. Lenita descobre que Flavinha não é sua filha. Loretta encontra as anotações sobre o parto de Lenita. Cesar presta seu depoimento e se faz de vítima para o delegado. Gaetano questiona Sinhá sobre o conteúdo das fotos que recebeu de Damasceno.



Sexta-feira - 03 de fevereiro

Sinhá tenta confundir Gaetano. Flavinha indica um detetive para encontrar a filha de Lenita. Alice encerra o contrato com Moreira. Mocinha devolve ao cofre os documentos que furtou de Tanaka. Moreira é preso e acusa Alice de ser a chefe do esquema criminoso. Loretta tenta encontrar documentos sobre a família que adotou a filha de Lenita. Patrick encontra uma pista de que Wagner pode estar vivo. Alice jura vingança contra Cesar. Tanaka convida Akira e sua mãe para morar com eles depois do casamento. Patrick encontra Wagner.



Sábado - 04 de fevereiro



Patrick se preocupa com a sanidade de Wagner. Patrick avisa a Mario que Wagner foi encontrado. Cesar sente ciúmes de João Amaro e Sinhá estranha seu comportamento. Alice conta a Tanaka e Hirô que Wagner foi encontrado. Cesar descobre que Wagner está vivo e fica transtornado. Lenita e Sirlene mostram a Alice detalhes da organização de seu casamento. Patrick conversa com o médico sobre o estado de saúde de Wagner. João Amaro entrega a Louzada a escritura, em nome de Alice, da fazenda Mato Alto. Cesar atira em João Amaro.







*** ROCK STORY ***

Segunda-feira - 30 de janeiro



Lázaro provoca Gui, que é contido por Gordo. Yasmin não consegue se aproximar de Zac. Luana vê JF beijando uma menina. Diana e Léo se surpreendem com o sucesso do show da banda 4.4. Nicolau beija Luana. Marisa expulsa Romildo e William da porta de sua casa. Gilda leva Haroldo para ver o salão de beleza. Haroldo se preocupa com a crise financeira da churrascaria. Nicolau conta a Zac que beijou Luana. Luizão repreende JF por seu comportamento com Luana. Diana comenta com Vanessa que Léo pode salvar a gravadora. Gui aceita a proposta de Gordo para assinar o contrato com a 4.4 e anuncia a novidade aos integrantes da banda. Lorena orienta William e Romildo sobre como libertar Alex. Lázaro chega em casa e encontra Marisa com Néia. Gordo assina o contrato com a banda de Gui. Diana mente para convencer Léo a ir para sua gravadora, mas se surpreende ao descobrir que Gordo contratou a banda 4.4.



Terça-feira - 31 de janeiro



Léo desiste de um possível contrato com a gravadora de Diana. Gordo sugere que Gui componha uma música para a banda. Néia convence Léo a se aconselhar com Lázaro sobre a ida para a Som Discos. Luana não atende o telefonema de JF. Gui conta para Eva que voltará a compor. Diana discute com Gordo. Daniel avisa a Júlia que ela pode se entregar depois que Alex for enviado para o presídio. Luizão incentiva Haroldo a contar para Gilda sobre sua condição financeira. Yasmin pensa em Zac. Gui decide fazer um jantar para Júlia. Gordo vai a um restaurante se encontrar com Eva, que é rude com o empresário. Marisa vai com Romildo e William tirar Alex do hospital. Haroldo decide comprar o salão de beleza para Gilda. Romildo e William entram no quarto de Alex, mas são abordados por um policial no momento da fuga.



Quarta-feira - 01 de fevereiro



Marisa distrai o policial para que Romildo e William fujam com Alex. Daniel avisa a Gui e Júlia sobre a fuga de Alex e ela se desespera. Eva se desculpa com Gordo. Yasmin sugere que Léo conte para Diana que não quer ir para a sua gravadora. Zac se assusta com a reação de Yasmin quando ele avisa que não dará mais aula para ela. Alex vê a reportagem sobre sua fuga na TV e se preocupa. William e Romildo pagam Marisa. Luizão fica apreensivo quando Haroldo confirma que comprou o salão de beleza para Gilda. Nicolau incentiva Zac a falar para Yasmin que não está interessado nela. Lázaro garante que convencerá Marisa a trabalhar com ele novamente. Algumas meninas invadem a churrascaria para acompanhar o ensaio da 4.4. Gui atende o telefone de Júlia e assusta Lorena. Gordo e Diana acompanham a gravação do CD de Nina e Miro. Marisa conta para Lázaro o que sabe sobre a 4.4. Gui começa a compor uma música. Gordo se desespera quando um importante equipamento de gravação explode na gravadora.



Quinta-feira - 02 de fevereiro



Diana afirma a Gordo que eles precisam de Léo na gravadora. Gui termina sua nova música e todos ficam animados. Bianca ouve Lázaro ameaçar Léo e conta para um colunista de jornal. Nicolau pede para conversar com Luana. Yasmin é dispensada por Zac. JF convence Luana a reatar com ele. Lorena se preocupa com o comportamento de Alex. Marisa conta para Lázaro que a 4.4 gravará um clipe com um amigo de Gordo. Gui se entristece por saber que Lázaro e Léo estão brigando por causa de sua música. Chiara conta para Diana que Júlia tem uma irmã. Gordo encontra Eva em uma loja e se surpreende com sua grosseria. Luana conta para Nicolau que voltou com JF. Diana descobre que Júlia é foragida da polícia. Alex fica chocado ao saber que Lorena mandou matá-lo.



Sexta-feira - 03 de fevereiro



Alex fica furioso com Lorena. Nicolau finge não se incomodar por Luana ter reatado com JF. Bianca critica Eva por ter sido grosseira com Gordo. Zac incentiva Nicolau a esquecer Luana. JF afirma a Luizão que não vai mais trair Luana. Gui convence Diana a desistir de investigar Júlia. Júlia tem uma ideia para ganhar seu papel como coreógrafa da 4.4. Alex pensa em forjar a sua morte. Haroldo tenta convencer Gilda a desistir da reforma do salão de beleza. Gordo revela sua preocupação com a demora no faturamento da gravadora. Diana descobre que Gordo venderá sua casa. Lázaro sugere que Léo compre a gravadora. Edith implica com a substituição de uma dançarina do Rebola Embola. Júlia e Zac não contam para Gui sobre a nova coreografia. Romildo e William entregam a Alex sua nova identidade. Léo diz a Diana que comprará a gravadora.



Sábado - 04 de fevereiro



Diana se surpreende com a proposta de Léo e afirma que Gordo não venderá a gravadora. Alex explica seu plano para Romildo e William. Gordo fica sensibilizado com o carinho de Nanda. Gilda percebe o olhar de Nicolau para Luana. Nelson tem uma ideia para conseguir uma nova integrante para o grupo. Tom pede para Zac ajudá-lo a conquistar Yasmin. Edith discute com Nelson por causa do concurso. Natália incentiva Yasmin a falar com Zac. Lázaro afirma que ajudará Léo a comprar a gravadora. Marisa se recusa a participar do plano de Alex. Tom e Paçoca colocam os instrumentos na van, mas esquecem de fechá-la. Yasmin conta para Zac que Léo comprará a gravadora e ele corre para falar com Gui. Eva vai ao restaurante em que se encontrou com Gordo. Jaílson e Du roubam a van com todos os instrumentos da banda. Gordo questiona Diana sobre o interesse de Léo em comprar a gravadora. Zac, Tom, JF, Nicolau e Paçoca descobrem que seus instrumentos foram levados.



*** A LEI DO AMOR ***

Segunda-feira - 30 de janeiro



Magnólia afirma que não deixará a casa onde mora. Elio não acredita no resultado do exame das digitais de Marina. Vitória leva Caio para visitar Sílvia. Salete garante a Suely que Gustavo será internado. Helô reclama de Laura para Pedro. Helô aconselha Edu a não ter segredos com Xanaia. Tiago pede para ter um filho com Letícia. Misael discute com Yara e tenta se consolar com Flávia. Magnólia ameaça Ciro. Elio tenta abordar Marina. Laura pede para se encontrar com Pedro. Ciro é levado para fazer um novo depoimento.



Terça-feira - 31 de janeiro



Ana Luiza não deixa Tiago ver Marina. Magnólia é obrigada a sair de casa e pede abrigo a Gigi. Ciro desiste de depor. Luciane descobre sobre Marina e decide contar para Tiago, que fica transtornado. Tiago marca um horário com Marina no SPA e Ruty Raquel avisa a Antônio. Luciane tem uma ideia para ajudar Salete a reconquistar seus eleitores. Tião descobre que Laura tem uma filha com Pedro. Helô faz um exame de gravidez. Sílvia ouve Misael discutir com Yara por sua causa. Salete faz um novo comício e é ovacionada. Helô conta para Pedro que está grávida.



Quarta-feira - 01 de fevereiro



Pedro fica radiante com a notícia da gravidez de Helô. Tião manda Valdir executar seu plano contra a mãe de Laura. Magnólia é expulsa da casa de seu neto. Mileide descobre que Jáder é casado. Ana Luiza conta para Tiago que o exame feito em Marina deu negativo. Laura decide contar para Pedro sobre a paternidade de sua filha, mas desiste ao saber que sua mãe foi atropelada. Gigi não deixa Magnólia morar em seu SPA. Tião ajuda Laura a voltar. Flávia consegue o material de Isabela para fazer o exame de DNA. Tiago vê Marina.



Quinta-feira - 02 de fevereiro



Tiago decide seguir Marina. Magnólia tenta convencer Sílvia a deixá-la morar em sua casa. Magnólia procura Salete. Tiago se impressiona com a habilidade de Marina na piscina e se convence de que ela é Isabela. Luciane não deixa Hércules ajudar Magnólia. Elio consegue o material de Marina para fazer o exame de DNA. Edu chama Flávia para ir a sua festa de aniversário. Pedro acredita que Ciro foi ameaçado por Magnólia. Yara vê Misael beijar Flávia. Pedro pede para Tiago não se encontrar com Marina antes do resultado do exame de DNA. Tião aparece na festa de Edu. Tiago tem um pesadelo com Isabela e decide procurar Marina.



Sexta-feira - 03 de fevereiro



Tiago e Marina discutem. Magnólia reclama da hospitalidade de Padre Paulo. Luciane decide se mudar com a família para a Casa Leitão. Gigi oferece um emprego de vendedora para Magnólia. Tiago afirma a Pedro que Marina é Isabela. Salete aconselha Flávia a se afastar de Misael. Juninho conta a Augusto que viu Magnólia jogar, de forma suspeita, uma sacola na represa. Tiago discute com Letícia. Marina faz massagem em Helô. Elio pega o resultado do exame de DNA. Augusto conta para Pedro que se encontrou com Ciro. Tião salva Magnólia.



Sábado - 04 de fevereiro



Tião leva Magnólia para sua casa. Ana Luiza conta para Tiago o resultado do exame de DNA. Augusto fala para Pedro que Magnólia assassinou Beth. Yara exige que Salete afaste Flávia de Misael. Augusto declara o desaparecimento de Beth. Helô revela a Marina o resultado do exame de DNA. Salete defende Flávia. O delegado aceita a denúncia de Augusto e traz Ciro para um novo depoimento. Sílvia avisa a Yara que irá morar com Vitória. Magnólia vê o ferro com que marcou Tião no quarto e se assusta. Ciro não acusa Magnólia. Salete percebe o clima entre Jéssica e Robinson. Tiago encontra Marina. Tião pede Magnólia em casamento.







