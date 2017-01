Sasha Meneghel curte férias na casa de Neymar

Visita ilustre 17/01/2017 | 09h36 Atualizada em

A filha de Xuxa, Sasha Meneghel, resolveu passar seus dias de férias no Rio de Janeiro. Até aí tudo bem, o fato curioso é que a jovem resolveu passar uns dias na casa do jogador Neymar.



Mas calma, não estamos falando de nenhuma "fura-olho". Sasha acompanhava a amiga, Bruna Marquezine, na casa do craque, localizada no interior do Rio. As duas, inseparáveis desde a infância, publicaram fotos e momentos divertidos nas redes sociais.



E inclusive, num dos encontros, Bruna mostrou os sustos que deu na amiga. Irritada, Sasha deu uma bronca na atriz: "Ai, que saco, Bruna!"



