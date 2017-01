Sasha publica clique fazendo olhar sedutor e surpreende os seguidores

Princesa 12/01/2017 | 09h37 Atualizada em

Sasha Meneghel sempre manteve sua vida longe dos holofotes, mas isso ficou em 2016. A jovem que até então mantinha suas redes sociais privadas, vem surpreendendo os seguidores com cada clique publicado no Instagram. Na tarde desta quinta-feira, 11, a filha da Rainha dos Baixinhos compartilhou uma selfie e caprichou no olhar sedutor.



Leia mais:

Bruna Marquezine e Sasha curtem final de semana em Angra dos Reis



Nos comentários choveram elogios, como: "Sempre uma princesa", "Que foto mais linda!" e "Maravilinda", brincou uma seguidora.



Sasha, que estava de férias na Bahia durante o réveillon, postou recentemente uma foto ao lado da amiga Buna Marquezine, e conquistou o coração dos internautas.



Leia mais notícias no Blog da Farroupilha



Rádio Farroupilha