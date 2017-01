Scheila Carvalho publica foto exibindo decote e aconselha": "Faça a dieta da alegria"

Musa 27/01/2017 | 09h58 Atualizada em

Scheila Carvalho escolheu as redes sociais para dar uma dica aos fãs, 25. Para a eterna musa do "É o Tchan", o segredo para sua boa forma é a alegria.



"Faça a dieta da alegria: um sorriso a cada manhã e um agradecimento ao final do dia. Obrigada Deus por mais um dia maravilhoso", escreveu na legenda da imagem.



No dia anterior a essa postagem, a ex-dançarina posou ao lado de Tony Salles, com quem é casada há quase 10 anos. Os dois são pais de Giulia, de seis anos. No clique, eles aparecem exibindo o corpo definido.