Sessão da Tarde exibe "A Espada De D'artagnan" nesta terça-feira

Filme na TV 17/01/2017 | 11h01 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta terça-feira, é A Espada De D'artagnan, drama de 2015. A atração vai ao ar a partir das 15h14min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, após ter seu avô ferido em uma acidente, Isabel e sua família juntam-se com outros parentes na casa da família, na Holanda.

Lá, o avô inicia uma aventura com seus netos em busca da famosa espada de D'artagnan, que estava desaparecida há séculos.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Code M (The Sword Of Dartagnam)

Elenco: Senna Borsato, Joes Brauers, Derek De Lint, Peter Paul Muller, Lotje Van Lunteren, Nina Wyss|| Elenco de dublagem: D'artagnan:Ricardo Schnetzer/ Isabel:Ana Helena/ Rik:Matheus Caliano/ Jules:Hugo Myara/ Opa Ber:Luis Carlos Persy

Direção: Dennis Bots

Nacionalidade: Holandesa

Gênero: Drama