Sessão da Tarde exibe "A Menina e o Porquinho" nesta terça-feira

Filme na TV 10/01/2017 | 11h01 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta terça-feira, é A Menina e o Porquinho, comédia de 2006. A atração vai ao ar a partir das 15h15min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Charlotte é uma pequena aranha que tenta salvar a vida do porquinho Wilbur tecendo cinco palavras milagrosas em sua teia e ensinando a ele e aos outros animais lições sobre a amizade, a confiança e o amor.

Ao mesmo tempo, acompanhamos a entrada da garota Fern, de 10 anos, na adolescência.

Leia mais

50 filmes para você assistir na Netflix

Rainha de Katwe: filme em cartaz destaca a história de jovem campeã de xadrez

Confira outras notícias sobre o que rola na telinha

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Charlotte's Web

Elenco: Kevin Anderson, Robyn Arthur, Louis Corbett, Siobhan Fallon, Dakota Fanning, Julian O'donnell|| Elenco de dublagem: Fern: Victoria Ficher/ Charlotte A. Cavatica - Voz: Miriam Ficher/ Wilbur - Voz: Matheus Périssé/ Gussy - Voz: Juraciára Diácovo/ Templeton - Voz: Marco Antônio Costa/ Bitsy - Voz: Nádia Carvalho/ Elwyn - Voz: Alexandre Moreno/ Betsy - Voz: Geisa Vidal / Samuel - Voz: Júlio Chaves/ Brooks - Voz: Marcelo Torreão/ Ike - Voz: Dário De Castro/ Golly - Voz: Pádua Moreira/ Hommer Zuckerman: Eduardo Borgerth/ Sra. Zuckerman: Carla Pompilio/ Sr. Arable: Eduardo Dascar/ Sra. Arable: Aline Ghezzi/ Dr. Dorian: Mário Tupinambá/ Avery: Erick Bougleux/ Narrador: Marco Ribeiro/ Locutor: Luiz Feier Motta

Direção: Gary Winic

Nacionalidade: Alemã, americana

Gênero: Comédia