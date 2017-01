Sessão da Tarde exibe "Alvin e os Esquilos" nesta quarta-feira

Filme na TV 25/01/2017 | 11h01 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quarta-feira, é Alvin e os Esquilos, comédia de 2007. A atração vai ao ar a partir das 15h14min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, depois que seu pinheiro é transformado em Árvore de Natal, três esquilos falantes vão para a casa de Dave, um compositor sem sorte.

A condição para ficarem morando lá é mostrar que são bons cantores. Dave cria uma canção que os transforma em um grande sucesso. Só que o estrelato sobe à cabeça dos esquilos, gerando problemas no relacionamento com Dave.

Leia mais

50 filmes para você assistir na Netflix

Rainha de Katwe: filme em cartaz destaca a história de jovem campeã de xadrez

Confira outras notícias sobre o que rola na telinha

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Alvin and the Chipmunks

Elenco: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson, Jane Lynch, Allison Karman, Tiara Parker|| Elenco de dublagem: Alvin - Voz: Fábio Lucindo/ Simon - Voz: Wendel Bezerra/ Theodore - Voz: Rodrigo Andreatto/ Dave Seville: Élcio Sodré/ Claire: Letícia Quinto/ Ian Hawke: Luiz Laffey/ Gail: Martha Volpiani/ Mãe No Supermercado: Fátima Noya

Direção: Tim Hill

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia