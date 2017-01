Sessão da Tarde exibe "As Crônicas de Nárnia - Príncipe Caspian" nesta sexta-feira

Filme na TV 13/01/2017 | 11h02 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta sexta-feira, é As Crônicas de Nárnia - Príncipe Caspian, aventura de 2008. A atração vai ao ar a partir das 15h13min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, um ano após a primeira aventura, os irmãos Lucy, Edmund, Susan e Peter retornam ao mundo de Nárnia. Lá, se passaram 1.300 anos desde a última visita.

Durante a ausência dos irmãos, o lugar foi conquistado pelo rei Miraz, que governa sem misericórdia e que precisa ser afastado. Assim, eles reúnem os narnianos para mais uma batalha.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: The Chronicles of Narnia: Prince Caspian

Elenco: Ben Barnes, Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell, Peter Dinklage|| Elenco de dublagem: Príncipe Caspian: Marcos Souza/ Pedro Pevensie: Felipe Drummond/ Lucia Pevensie: Bianca Salgueiro/ Susana Pevensie: Lina Mendes / Edmundo Pevensie: Diogo Ferreira/ Rei Miraz: Márcio Simões / Dr. Cornelius: Jomeri Pozzoli/ Lorde Sopespian: Roberto Macedo/ Rainha Prunaprisma: Carla Pompilio/ Jadis, A Feiticeira Branca: Miriam Ficher/ Trumpkin: Ronaldo Júlio/ Nikabrik: Hamilton Ricardo/ General Glozelle: Eduardo Borgerth/ Tormenta: Ricardo Juarez

Direção: Andrew Adamson

Nacionalidade: Norte-americana/Polonesa

Gênero: Aventura