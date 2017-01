Sessão da Tarde exibe "As Crônicas de Spiderwick" nesta terça-feira

Filme na TV 24/01/2017 | 11h01 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta terça-feira, é As Crônicas de Spiderwick, aventura de 2008. A atração vai ao ar a partir das 15h15min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, após a separação dos pais, os gêmeos Jared e Simon e sua irmã Mallory se mudam com a mãe para uma casa em ruínas.

Por meio de um livro mágico, eles se vêem transportados para um mundo de fantásticas criaturas. Baseado na série de livros homônima de Tony Diterlizzi e Holly Black.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Spiderwick Chronicles

Elenco: Freddie Highmore, Mary-Louise Parker, Nick Nolte, Sarah Bolger, Andrew McCarthy, Joan Plowright|| Elenco de dublagem: Jared Grace E Simom Grace:Bernardo Coutinho/ Arthur:Carlos Silveira/ Richard:Marcelo Coutinho/ Helen:Miriam Ficher/ Mallory:Ana Lucia Grangeiro/ Tibério:Alexandre Moreno

Direção: Mark Waters

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Aventura