Sessão da Tarde exibe "Diário De Um Banana 3: Dias De Cão" nesta segunda-feira

Filme na TV 02/01/2017 | 11h01 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta segunda-feira, é Diário De Um Banana 3: Dias De Cão, uma comédia de 2012. A atração vai ao ar a partir das 15h12min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Greg está prestes a ter o pior verão de sua vida. Os problemas começam após ser expulso de um clube, ao qual costumava ir com frequência com seu melhor amigo, Rowley.

A saída para se refrescar seria ir à praia, mas a família de Greg está sem dinheiro para viajar. Com isso, Greg e Rowley não têm outra alternativa a não ser usar a piscina pública de sua cidade, com seus chuveiros abertos ao público que os enchem de vergonha.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

Elenco: Zachary Gordon, Steve Zahn, Robert Capron, Devon Bostick, Rachael Harris, Peyton List ||Elenco de Dublagem|| Estúdio: Dublavídeo/ Greg Heffley:Daniel Figueira/ Frank Heffley:Silvio Giraldi/ Rodrick:Rodrigo Andreato/ Rowley:Bruno Camargo

Direção: David Bowers

Nacionalidade: Canadá, Estados Unidos

Gênero: Comédia