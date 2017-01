Sessão da Tarde exibe "Garoto-Formiga 2" nesta quarta-feira

Filme na TV 11/01/2017 | 11h01 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quarta-feira, é Garoto-Formiga 2, comédia de 2014. A atração vai ao ar a partir das 15h15min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, após vencer a sua primeira batalha contra o crime, o Garoto-Formiga precisa lidar com a repercussão da fama.

Enquanto enfrenta um novo e perigoso vilão, o menino irá fazer de tudo para impedir que um aluno da escola conquiste o coração de Ida.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Antboy: Den Røde Furies Hævn

Elenco: Nicolas Bro, Marcuz Jess Petersen, Oscar Dietz, Amalie Kruse Jensen, Samuel Ting Graf, Cecilie Alstrup Tarp|| Elenco de dublagem: Pelle - Garoto Formiga:João Vitor Granja/ Wilhelm:Hugo Myara/ Ida:Bruna Lannes/ Dr. Gæmelkrå E Loppen:Hércules Franco

Direção: Ask Hasselbach

Nacionalidade: Alemã, dinamarquesa

Gênero: Comédia