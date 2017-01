Sessão da Tarde exibe "Matilda" nesta quarta-feira

Filme na TV 18/01/2017 | 11h03 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quarta-feira, é Matilda, comédia de 1996. A atração vai ao ar a partir das 15h12min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Matilda, filha de um comerciante trambiqueiro, tem seis anos e uma excepcional inteligência.

Seus pais não percebem nada disso e a colocam numa escola desorganizada e que não se importa com sua educação.

Mas ela tem como remediar a situação: usa seus poderes mágicos para acertar as contas com todos, desde a diretora megera até os colegas indesejáveis.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Matilda

Elenco: Danny DeVito, Rhea Perlman, Mara Wilson, Embeth Davidtz, Pam Ferris, Sara Magdalin|| Elenco de dublagem: Matilda: Gabriela Cantú/ Harry Wormwood, Narrador: Silvio Navas/ Professora Jenny Honey: Andrea Murucci/ Diretora Agatha Trunchbull: Selma Lopes/ Zinnia Wormwood: Sônia Ferreira/ Michael Wormwood: Gustavo Nader/ Hortensia: Adriana Torres/ Agente Do Fbi 1: Carlos Seidl/ Agente Do Fbi 2: Pietro Mário/ Apresentador Do Million $ Sticky: Pádua Moreira

Direção: Danny DeVito

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia