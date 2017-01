Sessão da Tarde exibe "MIB - Homens de Preto 3" nesta sexta-feira

Filme na TV 27/01/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta sexta-feira, é MIB - Homens de Preto 3, ficção científica de 2012. A atração vai ao ar a partir das 15h17min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, o agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o agente K.

Ao voltar no tempo, J conhece o jovem agente K e logo descobre um grande segredo do colega. Juntos, eles irão lutar para deter o perigoso assassino de uma vez por todas.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Men in Black 3

Elenco: Tommy Lee Jones, Will Smith, Jemaine Clement|| Elenco de dublagem: Agente K:Júlio Chaves/ Agente J:Márcio Simões/ Boris, O Animal:Luis Carlos Persy/ Agente O:Miriam Fisher/ Griffin:Philippe Maia / Andy Warhol:Alexandre Moreno/ Jeffrey:Paulo Bernardo/ Coronel Edwards:Jorge Lucas/ Agente K Jovem:Júlio Chaves

Direção: Barry Sonnenfeld

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Ficção científica