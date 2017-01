Sessão da Tarde exibe "O Fada do Dente 2" nesta quinta-feira

Filme na TV 26/01/2017 | 11h01 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é O Fada do Dente 2, comédia de 2011. A atração vai ao ar a partir das 15h14min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Larry Guthrie, determinado a reconquistar Brooke, o amor da sua vida, resolve se inscrever como voluntário no programa pós-escolar liderado pela amada.

Mas, ao revelar para uma das crianças que fadas do dente não existem, Larry é condenado a se tornar uma fada cor de rosa. Assim, ele terá apenas dez dias para provar que a mágica realmente existe e impedir que Brooke se case com o homem errado.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Tooth Fairy 2

Elenco: Larry the Cable Guy, David Mackey, Erin Beute, John Connon, Bob Lipka, Lucius Baston, Gabriel Suttle, Brady Reiter|| Elenco de dublagem: Larry: Luiz Laffey/ Broke:Raquel Marinho/ Nyx Giulia: Brito/ Bearegard:Marco Antonio Abreu

Direção: Alex Zamm

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia