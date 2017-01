Sessão da Tarde exibe "Planeta 51" nesta quarta-feira

Filme na TV 04/01/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quarta-feira, é Planeta 51, uma animação de 2009. A atração vai ao ar a partir das 15h13min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, o capitão Charles Baker acredita ser o primeiro ser vivo a chegar ao planeta 51. Ao pousar, descobre que está enganado. O planeta é habitado por uma grande população de seres verdes, que temem a chegada de alienígenas.

Tendo apenas a ajuda de seu robô Rover e de Lem, um novo amigo, o capitão precisa evitar ser preso, provar que não é mau e evitar que gente com más intenções se aproveite do planeta e de seu povo.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Planet 51

Elenco:|| Elenco de Dublagem|| Estúdio: Delart/ Lem:Daniel Torres / Chuck:Guilherme Briggs/ Skiff:Philippe Maia/ General Grawl:Luiz Carlos Persy/ Neera:Lina Mendes/ Eckle:Pedro Monteiro/ Professor Kipple:Pádua Moreira/ Glar:Manolo Rey/ Pai Do Lem:Sergio Stern/ Mãe Do Lem:Mônica Magnani/ Capitão:Mauro Ramos/ Professora:Marisa Leal/

Direção: Jorge Blanco/Javier Abad

Nacionalidade: Espanhola

Gênero: Infantil