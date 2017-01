Sessão da Tarde exibe "Radio Rebel" nesta quinta-feira

Filme na TV 05/01/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é Radio Rebel, uma comédia de 2012. A atração vai ao ar a partir das 15h14min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Tara Adams é uma menina supertímida que evita falar com todos, mas, na privacidade de seu quarto, faz transmissões na estação de rádio mais popular de Seattle, que pertence ao seu padrasto.

Leia mais

50 filmes para você assistir na Netflix

Rainha de Katwe: filme em cartaz destaca a história de jovem campeã de xadrez

Confira outras notícias sobre o que rola na telinha

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Radio Rebel

Elenco:Debby Ryan, Sarena Parmar, Adam Dimarco, Atticus Mitchell, Merritt Patterson, Allie Bertram ||Elenco de Dublagem|| Estúdio: Tv Group Digital/ Rebelde Da Rádio/ Tara: Jussara Marques/ Audrey: Andressa Andreatto/ Gavin: Felipe Zilse/ Stacy: Priscila Franco/ Kim: Tarsila Amorim/ Barry: Silas Borges/ Larry: Robson Kumode/ Dj Cami Q: Samira Fernandes/ Rob: Luiz Laffey/ Diretora Moreno: Lúcia Helena/ Outras Vozes: Denise Reis, Hamilton Ricardo, Lúcia Helena, Maira Paris, Marco Antônio Abreu, Marina Sirabello, Marli Bortoletto, Thiago Keplmair, Thiago Zambrano, Rodrigo Araújo, Yuri Chesman.

Direção: Peter Howitt

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia