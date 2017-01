Sessão da Tarde exibe "Transformers" nesta segunda-feira

Filme na TV 16/01/2017 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta segunda-feira, é Transformers, aventura de 2007. A atração vai ao ar a partir das 15h07min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, durante séculos, duas raças alienígenas de robôs — os autobots e os decepticons — estiveram em guerra, colocando em risco o destino do Universo.

Quando a batalha alcança a Terra, só o que separa os perversos decepticons do poder é uma pista guardada pelo adolescente Sam. Depois de conhecer os autobots, ele entende que guarda consigo a chave para um segredo que pode ser a única chance de sobrevivência da humanidade.

Leia mais

50 filmes para você assistir na Netflix

Rainha de Katwe: filme em cartaz destaca a história de jovem campeã de xadrez

Confira outras notícias sobre o que rola na telinha

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Transformers

Elenco: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Jon Voight, John Turturro, Rachael Taylor

Direção: Michael Bay

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Aventura