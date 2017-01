Sessão da Tarde exibe "Zathura: Uma Aventura Especial" quinta-feira

Filme na TV 19/01/2017 | 11h37 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é Zathura: Uma Aventura Especial, de 2005. A atração vai ao ar a partir das 15h14min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, após encontrarem um jogo no porão, os irmãos Walter e Danny decidem jogá-lo. Eles só não esperavam que o jogo fizesse com que sua casa fosse magicamente arrancada da terra, ficando vagando pelo espaço.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Zathura: A Space Adventure

Elenco: Jonah Bobo, Josh Hutcherson, Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins, Frank Oz|| Elenco de dublagem: Danny: Matheus Périssé/ Walter: Eric Bougleux/ Astronauta: Marcelo Garcia/ Lisa: Ana Lúcia Menezes/ Pai: Ricardo Schnetzer/ Robô - Voz: Maurício Berger/ Título E Placas: Luiz Feier Motta

Direção: Jon Favreau

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Aventura