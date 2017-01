Shows na praia, feira em praça e roda de samba: confira cinco atrações gratuitas para o fíndi

Entretenimento de graça 20/01/2017 | 12h00 Atualizada em

Em Atlântida



Ney Matogrosso passa em revista sua carreira

Foto: Divulgação / Divulgação

No Pepsi Twist Land, em Atlântida, neste sábado, um mito da música brasileira deve atrair uma pequena multidão para assistir seu espetáculo. Ney Matogrosso, 75 anos, deve apresentar o repertório de seu mais recente álbum, Atento aos Sinais, que ganhou edição ao vivo e conta com composições como Incêndio, Rua da Passagem e Freguês da Meia-Noite. Seu show, sempre performático e surpreendente, conta com música, teatro, dança e performance.



Onde: Avenida Central, 1.200, em Atlântida

Quando: neste sábado, a partir das 17h (o show de Ney Matogrosso está marcado para as 22h)

Quanto: De graça.





Em Cidreira



Rodrigo Ferrari e Tchê Barbaridade: música durante todo o fim de semana



Foto: Edu Defferrari / Divulgação

Em Cidreira, o fim de semana é de muita diversão, com dois showzaços, ao ar livre e de graça, na barbada! No sábado, o sertanejo Rodrigo Ferrari lança seu primeiro DVD, Explodiu Geral, que traz sucessos que caíram na boca do povo, como Tendel e Tá Soltinha. No domingo, muita música de baile, com o show do Tchê Barbaridade.



Onde; Concha Acústica de Cidreira, Avenida Mostardeiro, s/nº

Quando: neste sábado, às 23h (Rodrigo) e neste domingo, às 21h (Tchê)

Quanto: De graça



Viva Praça



Em Novo Hamburgo, tem feira orgânica, capoeira, artesanato e shows



Sotom Blues traz som de primeira na praça Foto: Reprodução / Facebook

Projeto bacana que rola em Novo Hamburgo, o Viva Praça terá sua última edição neste sábado. A função, que surgiu para que a população ocupe espaços públicos na cidade, acontece na praça Pedro Alles, mais conhecida como Dimello Skatepark, e terá como atrações uma feira de alimentos orgânicos, feira de artesanato, roda de capoeira com o Grupo Angola Matagal, roda de conversa com o Coletivo Afro Juventude Hamburguense e feira de feira de artes com curadoria de Débora Sarmento.



Na parte musical, show de Sotom Blues (foto), Conjunto Linhares e Naddo Entre Gigantes.



Onde: Praça Pedro Alles, João Antônio da Silveira, s/nº, em Novo Hamburgo,

Quando: sábado, a partir do meio-dia.

Quanto: De graça



PARA TODA A FAMÍLIA



Rótula do Papa recebe roda de samba







Foto: Reprodução / Facebook

Em um dos lugares mais tradicionais da Capital, a Rótula do Papa recebe uma grande tarde de diversão, com a roda de samba da Seleção da Tropa, que reúne músicos de diversas bandas de Porto Alegre. No palco montado no local, além da galera da tropa, shows de Na Levada, Luan Corrêa & Banda e Nova Geração.



Onde: Rótula do Papa, esquina da Érico Veríssimo com Gastão Mazeron, Quando: neste domingo, a partir das 16h.

Quanto: de graça.



Em Tramandaí



Gauderiada em festa com César Oliveira & Rogério Melo

Foto: Facebook / Reprodução

Em Tramandaí, o nativismo de qualidade pede passagem com o show da dupla César Oliveira e Rogério Melo. No palco, dentro da programação do projeto Sesc Música Verão 2017, os parceiros tocam sucessos como Os Loco Lá da Fronteira e Pátria Pampa.



Onde: Rua Jorge Sperb (Rua Coberta), em Tramandaí

Quando: neste sábado, às 22h30min

Quanto: de graça.