Socialite Val Marchiori sofre acidente com jet-ski: "Quase tive que amputar a mão"

Susto no mar 10/01/2017 | 11h40 Atualizada em

Um passeio em família quase virou tragédia para a socialite Val Marchiori. Enquanto andava de jet-ski em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, Val teve o braço puxado pelo equipamento na tarde de segunda-feira.

No Instagram, Val Marchiori explicou como tudo aconteceu:

"Fui pegar a corda onde estava a boia com meus sobrinhos para puxar e ela entrou por baixo da hélice do jet e me puxou bruscamente. O motor logo foi desligado evitando um dano maior."

Depois de ser atendida no hospital de Praia Brava, Val foi liberada, mas terá que ficar um tempo com o braço enfaixado.