"Sol Nascente": João Amaro será assassinado por César

O descontrole de César (Rafael Cardoso) já veio à tona algumas vezes em Sol Nascente. O que ninguém imagina é que ele será capaz de assassinar alguém muito próximo, que é praticamente um irmão.

O alvo da ira do vilão é ninguém menos do que João Amaro (Rafael Zulu), e o motivo, é o mais torpe possível. Inconformado com o carinho da avó pelo afilhado, César resolve dar um jeito na situação.

Além de render elogios a João, dona Sinhá (Laura Cardoso) já deixou bem claro que criou o neto por obrigação, após a morte do pai dele. A ira de César cresce a cada elogio da avó a João Amaro.

Ao descobrir que o comparsa deixou Wagner escapar, César tem o motivo que faltava para eliminar João, seja por ciúme, ou por incompetência, o certo é que o rapaz está com os dias contados.

O assassinato deve ir ao ar no capítulo desta quinta-feira, dia 2.