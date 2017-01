Sorriso de Titi rouba a cena em foto de família com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Simpatia 02/01/2017 | 10h50 Atualizada em

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso escolheram uma forma muito fofa de desejar feliz ano novo aos seguidores. Na noite de domingo, os dois postaram fotos em seus perfis nas redes sociais nas quais aparecem com Chissomo, a filha do casal, conhecida como Titi.



Acostumada a roubar a cena em qualquer imagem, a menina, de apenas três aninhos, elevou o nível de fofura com uma gargalhada contagiante em uma das fotos.



Outro detalhe que não escapou ao olhar atento dos seguidores foi o look usado por mãe e filha. Giovanna e Titi usaram vestidos brancos com estrelas e muitas pulseiras coloridas. Como a atriz mostrou no seu perfil, a peça foi desenhada pela estilista Patricia Bonaldi, mineira conhecida por seus vestidos de festa e queridinha de várias famosas.



Que o AMOR e a ALEGRIA invada e transborde a vida de todos em 2017! ¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Jan 1, 2017 às 11:57 PST

Que o AMOR prevaleça SEMPRE!!! Obrigada meu Deus pelo presente mais lindo que o senhor poderia ter me dado!!! Para esse ano de 2017 não quero lhe pedir nada, apenas lhe agradecer pela minha família e pela maior benção de nossas vidas...meu amor maior, CHISSOMO!!! ¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em Jan 1, 2017 às 12:02 PST