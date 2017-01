Sucesso com tema de Tatá Werneck em novela, Gabriel Valim faz show em Cidreira, nesta sexta

De graça no Litoral 06/01/2017 | 07h02 Atualizada em

Gaúcho que ganhou fama no país em 2013, ao estourar o sucesso Piradinha, tema de (Valdirene) Tatá Werneck em Amor à Vida (2013), Gabriel Valim é a grande atração em um showzaço, gratuito, na beira da praia de Cidreira, na noite desta sexta-feira.



A música, cujo clipe já passa de 36 milhões de visualizações no YouTube, ainda é o carro-chefe do gaúcho, 34 anos, natural de Torres, mas que hoje mora em Sombrio, Santa Catarina. A apresentação é a primeira de Gabriel em 2017 em sua terra natal.



— Depois, no restante do mês, tenho shows marcados no Rio de Janeiro e em Minas Gerais — conta o sertanejo.

Música de verão



No espetáculo de hoje, além de seu hit, que não pode faltar, o músico apresenta a mais recente faixa, põe na Boca e Toma, lançada no final de 2016, que mistura sertanejo e música eletrônica.



— É uma música bem com a cara do verão, com um ritmo contagiante. É num estilo que eu venho fazendo desde 2011. E o clipe já será lançado na semana que vem — anuncia Gabriel.



A nova música, que teve clipe gravado em um hotel de luxo, segue na linha das músicas sertanejas que estão bombando no resto do país: fala de belas mulheres, que curtem balada e claro, beber.



— Ela é bem animada e dançante. E as modelos que estão no clipe são lindas. A beleza da mulher gaúcha é um show à parte nos meus clipes — afirma o músico, que está na expectativa do show.



— A expectativa para o show é a melhor possível. Sempre quis tocar em Cidreira. E tocar na abertura do verão será demais — afirma.



Se programe para a noite com Gabriel

— O que: show de Gabriel Valim

— Quando: nesta sexta-feira, a partir das 22h

— Onde: Concha Acústica de Cidreira, a partir das 22h.

— Quanto: De graça.