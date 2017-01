Sucesso sertanejo! Maiara e Maraísa anunciam turnê internacional

Além das fronteiras 06/01/2017 | 12h20 Atualizada em

A dupla sertaneja formada pelas irmãs gêmeas Maiara e Maraísa já começou o ano com o pé direito, agenda de shows lotada e previsão de turnê internacional. É isso mesmo! Em entrevista à QUEM durante um show na noite desta quinta-feira, 5, no Rio, as cantoras anunciaram a novidade:



"Acho que a gente tem que ter sonhos para crescer na vida. Este ano, nós vamos fazer duas turnês fora do país, uma nos Estados Unidos e outra na Europa", contou Maraisa.



É a mulherada dominandoooooo o cenário sertanejo!!!!!!!!!!!! :-D



Ouça um dos sucessos das cantoras para animar o seu dia:



