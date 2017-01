Taís Araújo posta foto nua de barrigão e parabeniza filha por aniversário de dois anos

Amor de mãe 23/01/2017 | 20h58 Atualizada em

Sem roupa e ostentando o barrigão de sua última gravidez, Taís Araújo postou, nesta segunda-feira, uma foto parabenizando a filha, Maria Antônia, pelo aniversário. A menina, fruto do casamento com Lázaro Ramos, completou dois anos. "Ela começou uma mudança em mim bem antes de a minha barriga estar do tamanho que está nessa foto", disse a atriz de 38 anos.

Na legenda da foto, a atriz contou a seus seguidores o que passou pela sua cabeça quando soube que seria mãe de uma menina — ela e Lázaro têm outro filho, João Vicente, cinco anos.

"Todas as meninices, as alegrias e as dores de uma mulher passaram a povoar meu pensamento", escreveu.

Engajada na luta contra o racismo e o machismo, seguiu: "Assim como todo machismo embutido na minha cultura e na minha educação também".

Mas, algumas vezes, os momentos felizes são contrastados com ataques pela internet. No fim de 2015, ela foi alvo de ataques racistas por meio de comentários feitos em sua página no Facebook.

Horas depois, porém, Taís recebeu o apoio dos fãs. Famosos e anônimos utilizaram a hashtag #SomosTomosTaisAraújo, que apareceu entre as mais citadas.

Aos 18 anos, Taís Araújo deu vida à primeira protagonista negra de telenovelas brasileiras, interpretando Xica da Silva. A novela, que recebia o nome da personagem, foi exibida pela Rede Manchete em 1996 e 1997.

Em 2004, já com 26 anos, ela se tornou a primeira protagonista negra de novelas da TV Globo. Na época, viveu preta, em Da Cor do Pecado.

Cinco anos depois, em 2009, interpretou a penúltima Helena de Manoel Carlos, personagem principal das tramas do autor, na novela Viver a Vida.

