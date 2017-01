Tarcísio Meira se despede de "A Lei do Amor" e emociona o público

Noveleiros 25/01/2017 | 10h10 Atualizada em

A expressão "mostro sagrado" cabe perfeitamente a Tarcísio Meira. Aos 81 anos, ele continua dando um show de atuação, não importa o tamanho do papel. Vale lembrar que bastou um capítulo, lá no início de Velho Chico, para que ele arrebatasse o público. E agora, em A Lei do Amor, o ator foi ainda mais grandioso.

Dos quase 100 capítulos da trama, boa parte Tarcísio Meira passou em cima de uma cama, sem conseguir falar ou se mexer. Fausto Leitão demorou a se recuperar do atentado que sofreu, mas valeu a pena esperar, já que o personagem foi fundamental para a queda (literalmente) de Magnólia (Vera Holtz).

A cena em que Mág é desmascarada em plena exposição de 40 anos da tecelagem lavou a alma do público. Como disse sabiamente Helô (Cláudia Abreu), "caiu o pano", e todos puderam ver do que a megera é capaz. Mas o gran finale foi a chegada de Fausto, que se levantou da cadeira de rodas e ordenou à esposa: "Você fica, vadia!". Em seguida, despejou tudo o que sabia sobre Mág, inclusive que tem certeza de que foi ela quem mandou matar Suzana (Regina Duarte) e o deixou em estado grave.

Depois de cumprir a grande missão que há tanto tempo esperava, Fausto se despediu da família e morreu, serenamente e com a sensação de ter se redimido de seus pecados.

Foto: TV Globo / Reprodução

O elenco se emocionou verdadeiramente com a despedida do personagem e, em casa, o público chorou junto ao ver o patriarca da família Leitão partir. A repercussão nas redes sociais foi imediata, todos rendendo elogios e muitas homenagens a Tarcisão:

Não acredito que Tarcisio Meira e Vera Holtz inventaram a atuação.

Que capítulo foi esse?! #ALeiDoAmorpic.twitter.com/VKnADPTJJu ¿ Evelyn Linhares (@EvelynLinhares) January 25, 2017

Existem atores. E existe o Tarcísio Meira. #ALeidoAmor ¿ Fábio Costa (@fabiosilvio) January 25, 2017

Tarcísio Meira como sempre dando show de interpretação . ¿ Fabiano Figueiredo (@FabianoCFX) January 25, 2017

Tarcísio Meira te amo, ator mais do que maravilhoso gnt #ALeiDoAmor ¿ b (@percyw4it) January 25, 2017

Como não se emocionar com uma cena digna de um grande ator. Valeu Tarcísio Meira!¿ linda e emocionante despedida.#Tarcísio Meira ¿ Rose (@tres08214598) January 25, 2017