Teatro, samba, exposição e brechó: cinco opções de graça para todos os gostos no fíndi

EM VIAMÃO



Oficina e peça premiada: um sábado de cultura de qualidade



Dia Desmanchado é inspirado em clássico Foto: Gabriela Vergnano / Divulgação

Durante todo o sábado, Viamão será palco de uma intensa atividade cultural, no projeto Dia Desmanchado nas Pequenas Cidades: Uma Ponte para as Diversidades Culturais no Interior do Rio Grande do Sul. A atividade oferece, pela manhã, a oficina O Corpo Criador, ministrada pelo professora, atriz e diretora, Tatiana Cardoso.



Já na parte da noite, o público pode conferir a apresentação do premiado espetáculo Dia Desmanchado, que faturou o Prêmio Açorianos de Teatro, em 2010, nas categorias melhor ator e melhor trilha original.



A peça foi inspirada no texto O Ensaio, do dramaturgo americano Benjamin Bradford e trata da história de um homem, exterminador de insetos, que cumpre seu cotidiano metodicamente até que recebe uma carta de uma mulher pedindo que se encontrem.



Onde: Auditório da Escola Estadual Setembrina, Avenida Bento Gonçalves, 1452, em Viamão

Quando: sábado, das 9h às 13h (oficina) e 20h30min (peça).

Quanto: ambos com entrada franca.



Só a nata da música nacional com Silfarnei & Os Amigos do Samba



Silfarnei comanda a festa Foto: Vasco Ribeiro / Divulgação

Dentro do projeto Ecarta Musical, o samba de raiz, de nomes clássicos como Adoniran Barbosa, Ary Barroso, Ataulfo Alves, Candeia e Cartola será o protagonista, no sábado. Sob a interpretação de Silfarnei & Os Amigos do Samba, capitaneado pelo experiente Silfarnei Alves, que já acompanhou nomes como Jair Rodrigues e Jamelão, o grupo faz um grande passeio pela história do ritmo, um dos mais populares do país.



Onde: Fundação Ecarta, Avenida João Pessoa, 943,

Quando: sábado, a partir das 19h.

Quanto: De graça.



NO MARGS



Um olhar sobre a Patagônia Foto: Hernando Salles / Divulgação

Um dos registros de Bebeto Foto: Bebeto Alves / Divulgação Margs

Exposições trazem olhares de fotógrafos e da Patagônia



Para quem fica em Porto Alegre, uma boa dica é conferir duas exposições que acontecem em um dos nossos mais tradicionais museus, o Margs. Uma delas é a Múltiplos Olhares: 21 Fotógrafos, que reúne trabalhos de 19 fotógrafos convidados aos de dois que já possuem obras no acervo.



Com curadoria do arquiteto e artista visual Fábio André Rheinheimer, a mostra busca criar novas narrativas a partir da união de imagens aparentemente desconexas pertencentes ao portfólio dos profissionais selecionados - entre eles, Raul Krebs, Andréa Graiz, Júlio Cordeiro, Bebeto Alves e Antônio Villeroy, além do nova-iorquino Gene Johnson.



A segunda é Solitude, uma mostra de belíssimas fotos de Hernando Salles, que retratam paisagens da Patagônia.



Onde: A primeira acontece no Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Margs e a segunda no Café do mesmo local, na Praça da Alfândega, s/nº.

Quando: de terças a domingos, inclusive feriados, das 10h às 19h.

Quanto: De graça.



BRECHÓ E HAPPY



Desapego e música na Cidade Baixa



No sábado, a Cidade Baixa é palco do Brechó de Desapegos vai realizar uma edição no Quintal Cultural. A ideia da função é misturar garimpo de roupas e boa música, para quem fica na Capital. Dentre as convidadas dessa edição estão a blogueira de moda Rafaela Keunecke, do site Hotlovedrama, e a baterista Letícia Rodrigues, integrante das bandas 3D e Cine Baltimore.



Onde: Quintal Cultural, Luiz Afonso, 549,

Quando: sábado, das 14h às 20h.

Quanto: De graça.



VEM CHEGANDO O CARNAVAL



Abre-Alas para os blocos de rua!



Turucutá arrasta multidões por onde passa Foto: Carol de Góes / Divulgação

Na Quadra da Banda da Saldanha, o festival Abre-Alas é um baita esquenta para o começo do Carnaval dos blocos em Porto Alegre. No palco, dois dos maiores e mais populares blocos que levam milhares de pessoas para a rua, nos finais de semana, fazem a festa: o Turucutá e o Ziriguidum.



Formados por músicos experientes e talentosos da Capital, os coletivos fazem uma maratona de sucessos carnavalescos de diversas épocas, além de hits da música nacional.



Onde: Quadra da Saldanha, Padre Cacique, 1.367

Quando: neste sábado, a partir das 19h, com abertura de portões às 15h.

Quanto: Ingressos antecipados a R$ 10, à venda na Lancheria do Parque (Avenida Osvaldo Aranha, 1.086) e na Multisom da Rua dos Andradas, 1.001. Na hora, ingressos a R$ 15.



NO LITORAL SUL



Max & Rodrigo abrem a temporada em Tavares



Max & Rodrigo: só diversão em Tavares Foto: Lívia Stumpf / Agencia RBS

Em Tavares, a dupla Max & Rodrigo, revelada na seção Estrelas da Periferia, faz o baile de abertura da Sociedade Amigos Praia do Farol. Além de canções nacionais, eles apresentam a mais recente faixa próprias, Bora Beber.



Onde: Sociedade Amigos Praia do Farol, Avenida Beira Mar, 500, em Tavares, Quando: neste sábado, a partir das 23h30min.

Quanto: Ingressos a R$ 20.



