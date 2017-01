Tem bloco de Carnaval, pagode na praia, jazz e feira de rua: tudo de graça para o seu fíndi

Entretenimento no fim de semana 13/01/2017 | 12h00 Atualizada em



NO LITORAL NORTE

Expresso DG faz a festa em Mariluz

Pagode do Divino esquenta as areias Foto: Divulgação / Divulgação

O Expresso DG está de volta! E, para começar em grande estilo, o evento itinerante, realizado pelo Diário Gaúcho em parceria com o Asun Supermercados, baixa na praia de Mariluz neste sábado e domingo, promovendo uma série de atividades e distribuindo brindes aos veranistas.



Quem passar pela estrutura montada na praia poderá curtir, gratuitamente, aulas de ginástica, quadras de esporte, quick massagem, recreação para a gurizada, empréstimo de cadeiras, guarda-sóis e frescobol, além de distribuição de jornais e brindes.Um palco será montado para que o evento receba duas atrações musicais: Cabral DJ e Pagode do Divino.



Onde: Em frente à avenida Mariluz, em Mariluz

Quando: neste sábado e neste domingo, das 9h às 18h

Quanto: De graça



CARNAVAL DE RUA



Blocos da Capital reunidos para uma grande festa



Bloco da Santana faz uma grande muamba Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal



A abertura oficial do Carnaval dos Blocos Descentralizados de Porto Alegre 2017 movimenta o domingo na Capital, com uma grande festa, reunindo diversos blocos da Capital, com nomes conhecidos do samba e do Carnaval daqui. No palco, tem shows do Bloco da Santana, que tem como líder Kleber, do Pagode do Dorinho, o Banda do Beco, Guardiões do Samba e o Bloco do Orçamento Participativo.



Onde: Leopoldo Bier, s/nº, no Bairro Santana

Quando: domingo, a partir das 15h

Quanto: De graça.



POA JAZZ FESTIVAL



Domingo de homenagem a Hermeto Pascoal na Redenção



Mestre Hermeto participa de espetáculo de jazz Foto: divulgação / Divulgação



Em um grande show em um dos símbolos de Porto Alegre, o Parque da Redenção, recebe, no domingo, uma homenagem a um ícone do jazz no país: Hermeto Pascoal.



Dentro da programação do Poa Jazz Festival, a The Brothers Orchestra executará músicas do artista em arranjos especialmente criados por Hermeto para a banda. E o mestre, é claro, participa do show, em um grande domingo de música de qualidade.



Onde: Parque da Redenção

Quando: neste domingo, a partir das 11h

Quanto: De graça.



NA CIDADE BAIXA



Me Gusta vem com tributo a Cássia Eller, brechó e gastronomia



Brechó e música no domingão Foto: Anselmo Cunha / Divulgação

Uma das precursoras das feira de rua em Porto Alegre terá sua 26ª edição neste domingo. A Me Gusta movimenta a Cidade Baixa e arredores com feira de alimentos orgânicos em conjunto com artesanato, brechós, discos, marcas de moda autorais e gastronomia.



Além de todas essas funções, rolam shows dos grupos A Flor e o ET, com sucessos do rock e o excelente Os Eller's, que faz um tributo para a cantora Cássia Eller.



Onde: Praça Garibaldi, na Venâncio Aires, s/nº, entre a José do Patrocínio e Erico Veríssimo, na Cidade Baixa

Quando: domingo, das 12h às 22h

Quanto: De graça.



