Teve festa, família e romance! Veja como foi a virada de ano dos famosos

Pelos cliques compartilhados nas redes sociais dos famosos já dá para saber: a passagem do ano de 2016 para 2017 foi de muita festa. Em fotos com a família e amigos, artistas desejaram um feliz 2017 para os seguidores e fãs.



Em uma imagem fofa da filha Maria Flor, a atriz Deborah Secco fez um pedido para este novo ano que está começando: muito amor!



Muito amor!!! Que venha 2017!!! ¿¿¿ Uma foto publicada por Deborah Secco (@dedesecco) em Jan 1, 2017 às 5:22 PST

Teve declaração apaixonada da cantora Preta Gil para o marido Rodrigo Godoy, após o primeiro show de 2017 do Bloco da Preta, que aconteceu em Maricá, no Rio de Janeiro.



Ainda no clima do amor, a atriz Marina Ruy Barbosa, que passou o réveillon ao lado do noivo Xandinho Negrão em Fernando de Noronha, compartilhou uma foto dos dois acompanhando o nascer do sol do primeiro dia de 2017. O casal escolheu o arquipélago para comemorar, também, o primeiro ano de namoro.



Uma foto publicada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Jan 1, 2017 às 1:34 PST

Quem também comemorou um ano de união foi a atriz Giovanna Lancellotti. Ela namora o irmão da atriz e xará Giovanna Ewbank, Gian Luca Ewbank. Eles passaram o réveillon em Fernando de Noronha, junto com outros famosos, na Pousada Maria Bonita, o novo investimento de Bruno Gagliasso.

Vem com tudo 2017!!!!!!!! ¿¿¿¿¿¿¿ Um ano ao seu lado hoje meu amor!!! Parabéns pra nós!!! Muito amor sempre sempre sempre, meu melhor parceiro! Te amo ¿¿ Uma foto publicada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti) em Dez 31, 2016 às 7:04 PST

Com aquele pensamento de "pode vir quente que eu estou fervendo", Fernanda Paes Leme deu início ao novo ano com uma foto que rendeu muitos elogios. "Maravilhosa", comentou um fã. A atriz passou o réveillon em Trancoso, na Bahia.



Pode vir quente 2017 Look @aya_oficial ¿¿ Uma foto publicada por Fê Paes Leme (@fepaesleme) em Dez 31, 2016 às 6:26 PST

Quem também agitou a virada do ano foi o cantor Nego do Borel. Em vídeo animado, após show na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, ele aparece cantando e dançando junto com sua equipe.



Com festão, Neymar recebeu vários amigos para passar a virada na sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A apresentadora Angélica publicou uma imagem sobre o encontro ao lado de várias celebridades.



Sobre ontem..., boas energias! #2017chegou ¿¿ Uma foto publicada por @angelicaksy em Jan 1, 2017 às 5:09 PST

A saudade de casa trouxe Sasha para iniciar 2017 aqui no Brasil. A filha da eterna rainha dos baixinhos, Xuxa, deixou Nova York, onde mora, para passar o réveillon em Trancoso, na Bahia.



Entretanto, teve também quem fez o caminho contrário. O ator e humorista Leandro Hassum levou a família para ver os fogos em Orlando, nos Estados Unidos.



O mundo gira vem 2017!!!!! Uma foto publicada por Leandro Hassum (@leandrohassum) em Dez 31, 2016 às 7:26 PST

E falando em família, Vera Viel e o marido, Rodrigo Faro, mandaram uma mensagem de feliz Ano Novo para os seguidores ao lados das três filhas, Clara, Maria e Helena.



Nossa família deseja um Feliz Ano Novo ¿¿¿ Uma foto publicada por Vera Viel (@veraviel) em Dez 31, 2016 às 5:17 PST

E para um 2017 sem preconceitos e emanando amor, a jornalista Fernanda Gentil posou ao lado da namorada, a também jornalista Priscila Montandon e agradeceu por 2016.



Em 2017, amem. Sem cor, raça ou gênero. Só amem. Muito. E assim teremos um mundo melhor - o meu tá lindo, colorido e feliz. Obrigada, 2016¿¿. Uma foto publicada por Fernanda Gentil - Oficial (@gentilfernanda) em Dez 31, 2016 às 11:40 PST