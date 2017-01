Apenas maravilhosa 06/01/2017 | 12h14 Atualizada em

Thaila Ayala arrasou mais uma vez com uma postagem de biquíni nas redes sociais. A modelo de 30 anos, está curtindo um período de férias em Caraíva, na Bahia, e divide alguns momentos do seu descanso com os seguidores do Instagram.



"Preta preta pretinha", escreveu na legenda.



Foram só elogios nos comentários¿ "Maravilhosa", "Linda", "Gata", "Perfeita", "Você me inspira", "Que fotão", escreveram os internautas.



