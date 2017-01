Três dicas infalíveis para surpreender o seu parceiro

Falando de sexo 02/01/2017 | 20h40 Atualizada em

Estou num relacionamento há dez anos. Somos namorados, e cada um mora na sua casa. Vamos sair de férias juntos. Eu queria fazer alguma surpresa sexual para deixar ele mais interessado ainda. Quem sabe, com isso, ele decida se casar. Curto as dicas de vocês e espero por elas.



Depois de alguns anos, muitas vezes, o relacionamento acaba entrando em uma rotina sem graça, na qual o casal faz sempre as mesmas coisas e do mesmo jeito. Confira algumas dicas sobre como preparar uma surpresa para seu parceiro de longa data:

1) Invista em lingeries e strip-tease. Compre uma calcinha vermelha e pequena. Borrife aquele perfume marcante nela, desfile para ele com a calcinha e faça sexo usando apenas ela. No outro dia, coloque-a em um envelope e ponha no bolso dele com um bilhete dizendo que é seu novo amuleto da sorte.

2) Aposte em uma massagem erótica. Existem jeitos irresistíveis de acariciar o corpo dele, com pontos certos e maneiras de passar as mãos para turbinar o prazer.

3) Compre dois blocos de notas para registrar compromissos eróticos ou fantasias. A ideia é que sejam realizadas em dias determinados. Proponha a ele que vocês se comprometam a cumprir o combinado. O objetivo é trocar recados sobre desejos e fantasias. Cada um escreve em um papel o que o outro faz que provoca excitação, mas vocês não podem se tocar. Em seguida, tirem cara e coroa. Quem vencer revela uma fantasia sexual secreta que gostaria de realizar ainda naquela noite.

