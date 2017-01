Assista 27/01/2017 | 17h52 Atualizada em

É tempo de verão, de baladas, curtição, e os solteiros estão aí, disponíveis, para novos encontros e inesperados encontros. Mas, muitas vezes, as meninas e mulheres ainda não conseguem desencanar para ter um sexo casual.



E este é o assunto do Falando de Sexo com a psicóloga Andréa Alves. Assista!





Dúvidas e sugestões, escreva para o e-mail falandodesexo@diariogaucho.com.br