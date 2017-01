Encontro de famosos 20/01/2017 | 10h16 Atualizada em

Nesta quinta-feira, 19, Viviane Araújo compartilhou um clique em seu perfil do Instagram ao lado de Nego do Borel e do personal Douglas Mariano.



"Hoje o treino foi com essa figuraça que eu adoro", escreveu, se referindo ao cantor.



A atriz usou um top e legging para ir à academia. Na imagem, a musa exibiu as pernas bem definidas e a barriga chapada.



