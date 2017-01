Você usa o sexo para ganhar mais autoconfiança? /

Falando de Sexo 22/01/2017 | 17h58 Atualizada em

Adoro ler vocês e vejo os vídeos. Eu acho que eu amo em excesso, amo muito o meu namorado e tenho vontade de ficar grudada nele o tempo todo... Quero fazer sexo toda hora, porque, assim, me sinto amada por ele. Sou insegura, tenho muito medo de perdê-lo. Só de pensar, me dá um troço! Mas eu tô vendo que, se eu não mudar, de repente, vou perdê-lo.



Pois é, amiga, tudo que se mostra um exagero pode fazer mal, sim. Amor em demasia também pode "intoxicar".



Por isso, é importante que questione algumas circunstâncias tais como: quando pede para fazer sexo, continua se sentindo vazia depois? Transa quando está se percebendo só, mas, se recebesse apenas um abraço ou um gesto de atenção, já lhe bastaria?



Você quer sexo quando seu parceiro está ocupado ou preocupado com outras coisas e não está lhe dando tanta atenção?



Francamente



Seja bem honesta consigo mesma. Se está se sentindo solitária ou precisando de um abraço, não é melhor falar para o seu parceiro e procurar maneiras de se sentir melhor consigo, em seu relacionamento, do que usar o sexo para isso?



Se vocês se dão bem, não precisa usar o momento da intimidade sexual para se aproximar dele. Para diminuir sua dificuldade de pedir atenção e carinho, experimente brincar e sugira algum passatempo junto, porque isto ajudará a aproximar vocês emocionalmente.



Além disso, seria bem importante buscar uma psicoterapia, porque este tipo de orientação deve ajudar muito nas suas questões internas. Procure sempre a harmonia e o entendimento com seu par e com as suas emoções, querida leitora.



