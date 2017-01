Zilu Godoi exibe corpaço nas redes sociais e chama a atenção dos seguidores: "Obrigada Deus"

Tiazona enxuta 05/01/2017 | 09h43 Atualizada em

Aos 56 anos, Zilu Godoi está esbanjando boa forma nas redes sociais. A ex-mulher do setanejo Zezé Di Camargo compartilhou nesta quarta-feira, 4, mais um clique em seu perfil do Instagram exibindo o corpão.



"Um dos lugares mais lindos que já estive!!!!! Até agora estou encantada pela #PedraAzul¿ e já com saudades!!!!! Obrigada Deus por me abençoar com momentos como esses", legendou.



Os fãs que ficaram babando com as foto publicada, deixaram comentários como: "Você continua linda", "dá dez a zero em muita garotinha" e "É de dar inveja mesmo".



A socialite passou férias no Parque Estadual da Pedra Azul, no Espírito Santo, e compartilhou com os seguidores outras fotos de sua viagem. Confira:



Meus pensamentos Tomam formas e viajo Vou pra onde Deus quiser Um vídeo tape que dentro de mim retrata todo meu inconsciente de maneira natural....(Roberta Miranda) #pedradolagarto #ranchoazul #familia #espiritosanto #vivalavida #sol¿ #blindadapordeus Uma foto publicada por Zilu Godoi Camargo (@zilucamargooficial) em Dez 29, 2016 às 10:29 PST

Tá podendo hein, Zilu?!

